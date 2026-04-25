Un incident de o gravitate fără precedent a avut loc sâmbătă dimineață pe teritoriul României. Fragmente dintr-o dronă de tip Shahed, cu încărcătură explozivă, au fost descoperite în municipiul Galați, stârnind panică și o mobilizare masivă a forțelor de ordine.

Desfășurare de forțe în Galați

Imediat după identificarea resturilor dronei (de culoare neagră, conform primelor informații), autoritățile au acționat rapid. Toată zona a fost evacuată pentru a proteja populația civilă. Iar echipele de intervenție au oprit imediat alimentarea cu gaze în perimetrul respectiv pentru a preveni orice risc suplimentar. La fața locului a fost o întreagă desfășurare de forțe, de la geniști la poliție și pompieri, pentru a securiza zona și a investiga natura exactă a explozibilului.

Anunțul oficial al Ministerului Apărării

Ministerul Apărării Naţionale a confirmat oficial evenimentul. Într-o comunicare, MApN a precizat că „fragmente dintr-o dronă Shahed, de culoare neagră, cu încărcătură explozivă au fost identificate în municipiul Galaţi, după ce forţele ruse au reluat atacurile asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România”.

Practic, este o recunoaștere directă a legăturii dintre atacurile din țara vecină și pericolul care ajunge pe teritoriul nostru.

Atacurile rusești, tot mai aproape de graniță

Totul se petrece în contextul în care Rusia și-a intensificat în ultima perioadă atacurile asupra porturilor și infrastructurii ucrainene de la Dunăre. Aceste ținte sunt la o aruncătură de băț de granița cu România. Dar ce înseamnă, pe bune, acest lucru pentru siguranța noastră? Nu de puține ori, resturi de drone au mai căzut în județele de graniță, însă incidentul de la Galați este considerat, prin natura sa, cel mai grav de la începutul războiului.

Pagubele nu sunt doar o simplă sperietură.

Impactul prăbușirii a fost unul foarte concret. În urma căderii fragmentelor, anexa unei gospodării și un stâlp de electricitate au fost distruse, arătând cât de real este pericolul pentru cetățenii români care locuiesc în apropierea frontierei.