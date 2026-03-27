O investiție masivă, de aproximativ 300 de milioane de euro, prinde contur în județul Ilfov. Gigantul JTI, prezent de peste trei decenii pe piața locală, construiește o nouă unitate de producție ultramodernă în Ștefăneștii de Jos, proiect ce urmează să fie finalizat în 2027.

O tranziție de la București la Ilfov

Noua fabrică, cu o suprafață de circa 70.000 de metri pătrați, va înlocui actuala unitate din București, care se confruntă cu limitări de spațiu. Tranziția se va face etapizat, pentru a nu întrerupe activitatea de producție. Iar investiția confirmă angajamentul pe termen lung al companiei, care are deja peste 1.600 de angajați în România. Gabriella Offeddu, directorul general al JTI România, Moldova și Bulgaria, a subliniat vechimea prezenței companiei pe piața locală.

„Prezența noastră în România este de peste 30 de ani. În acest timp, am construit împreună o organizație care numără astăzi peste 1.600 de angajați. Investim 300 de milioane de euro în România pentru a construi o nouă fabrică”, a declarat Gabriella Offeddu.

Fabrică verde cu tehnologii avansate

Proiectul este gândit să fie 100% prietenos cu mediul. Dar cum va arăta, pe bune, această nouă unitate? Va funcționa exclusiv pe bază de energie regenerabilă și va include o infrastructură dedicată gestionării deșeurilor, plus o stație proprie de tratare a apei (un detaliu tehnic important pentru eficiență). Klaus-Walter Thul, factory lead JTI România, a explicat că investiția este rezultatul unei colaborări strânse cu autoritățile.

„Fabrica noastră crește împreună cu noi. Creștem împreună. Această piatră de temelie reflectă luni de colaborare cu partenerii noștri prezenți aici și cu autoritățile locale. Procesele noastre de producție, deja performante, vor fi îmbunătățite prin tehnologii avansate, deschizând posibilități pentru extinderi viitoare”, a menționat acesta.

Peste 70% din producție merge la export

România joacă un rol strategic pentru companie, fiind considerată o piață-cheie și un centru industrial important în Europa. Peste 70% din producția realizată local este exportată în aproape 70 de țări.

Cifrele vorbesc de la sine.

Numai ca dincolo de volumele de producție, impactul economic este substanțial. Compania a contribuit până acum cu peste 1,4 miliarde de euro la bugetul de stat, prin taxe și contribuții, inclusiv accize și TVA.

Investiția JTI nu este singulară, chiar dacă contextul economic și geopolitic actual este unul complex. Și alte companii, din domenii precum IT sau turism, au anunțat recent proiecte de extindere în România, semnalând că piața locală rămâne atractivă pentru capitalul străin.