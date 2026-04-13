Grupul Schwarz, proprietarul rețelelor Lidl și Kaufland, agită serios piața globală de telecomunicații. Retailerul german vizează lansarea serviciilor sale mobile, Lidl Connect, în până la 30 de țări, inclusiv în Marea Britanie și SUA. Iar pârghia principală este aplicația Lidl Plus, care are deja o bază de peste 100 de milioane de utilizatori.

Expansiune globală în telecom

Planul este unul de anvergură și marchează trecerea retailerului de la un model regional, prezent acum doar în Germania, Austria și Elveția, la unul cu adevărat global. Serviciul va funcționa în sistem MVNO (Mobile Virtual Network Operator), ceea ce înseamnă, că retailerul nu va construi propria infrastructură de antene. În schimb, va închiria capacitatea rețelelor existente de la operatorii locali, permițându-i să ofere tarife extrem de competitive.

V-ați întrebat cum e posibil să intre atât de agresiv pe piață? Strategia se bazează pe transformarea aplicației Lidl Plus într-un hub digital complet, oferind o rampă de lansare instantanee pentru noile servicii de conectivitate.

Parteneriatul cheie cu 1GLOBAL

Fundamentul acestei extinderi este un parteneriat strategic încheiat recent între Grupul Schwarz și furnizorul britanic de comunicații 1GLOBAL. Gigantul german va achiziționa o participație de 9,9% în compania tehnologică britanică, care deține deja licențe și infrastructură în 12 țări. Această colaborare îi permite Lidl să devină un jucător digital agil, limitând cheltuielile masive de capital.

Potrivit lui Julian Beer, director executiv în cadrul Lidl International, obiectivul principal este furnizarea de servicii de conectivitate facilă pentru milioanele de clienți fideli. Numai că Lidl nu este singurul jucător „netradițional” care face o astfel de mișcare. Companii fintech precum Revolut sau Klarna au început deja să ofere servicii telecom pentru a-și diversifica veniturile. Analiștii de la CCS Insight avertizează că intrarea Lidl pe piețele internaționale va pune o presiune suplimentară asupra operatorilor tradiționali.

Mișcarea este doar o piesă din puzzle-ul diviziei Schwarz Digits, care investește masiv într-un ecosistem digital propriu, incluzând servicii de cloud, securitate cibernetică și inteligență artificială.

Investiții de 600 de milioane de lire în Marea Britanie

Dincolo de telecom, Marea Britanie va vedea și o expansiune agresivă la nivelul magazinelor fizice. Retailerul a anunțat că intenționează să deschidă peste 50 de magazine noi în următoarele 12 luni, creând astfel 2.000 de locuri de muncă. Această inițiativă face parte dintr-un plan de investiții în valoare de 600 de milioane de lire sterline. Printre locațiile vizate se numără Abbots Langley, Warrington și Thornbury.

„Pe măsură ce ne dezvoltăm, dorim să avem un impact pozitiv asupra comunităților noastre britanice. Nu doar deschidem uși, ci stimulăm creșterea regională. Expansiunea noastră se traduce direct în locuri de muncă de înaltă calitate și oferă furnizorilor britanici certitudinea de care au nevoie pentru a investi în viitor. Mai presus de toate, aceasta promovează scopul nostru social de a face alimentele sănătoase și la prețuri accesibile la îndemâna tuturor”, spune Ryan McDonnell, director executiv al Lidl Marea Britanie.

O declarație de intenție clară.

În prezent, Lidl are deja peste 1.000 de magazine în toată Marea Britanie și angajează peste 35.000 de lucrători, iar noile proprietăți vizate sunt atât în proprietate, cât și în diverse forme de arendă pe termen lung.