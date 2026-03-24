Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat luni reintroducerea unor criterii clare de performanță pentru toți directorii din cadrul Administrației Naționale „Apele Române”. Măsura vine după ce acestea au fost eliminate complet în 2023. Printre noile reguli se numără și obligația inspectorilor de a efectua un minim de 20 de controale lunar.

Criterii șterse în 2023, reintroduse acum

Schimbarea este una radicală față de situația de până acum. Ministrul a explicat că vechea conducere a anulat pur și simplu orice formă de evaluare bazată pe rezultate, o decizie care acum este corectată. „Readucem criterii de performanţă pentru directorii din Apele Române. În 2023, conducerea de la acea vreme, domnul Lucaci, împreună cu consiliul de conducere, au decis să şteargă toate criteriile de performanţă din fişele de post. În 2026, readucem indicatori de performanţă reali”, a anunţat, luni, ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Ce înseamnă performanță la Apele Române?

Dar ce înseamnă, mai exact, acești noi indicatori? directorii vor fi evaluați în funcție de rapiditatea reacției în situații de urgență, dar și de capacitatea de a atrage și derula investiții. Și, poate cel mai important, de modul în care organizează activitatea inspectorilor din subordine. „Punem un număr de inspecţii pe inspector minim de 20 de controle pe lună. Capacitateа de a atrage investiţiile şi de a folosi banii care ţi-au fost prevăzuţi în buget, să faci chiar lucrările pentru gestionarea barajelor. Acestea sunt doar parte din criteriile de performanţă”, a detaliat Buzoianu.

„Bătaie de joc față de banul public”

Până la urmă, tonul ministrului a fost destul de tranșant. Diana Buzoianu a precizat că noile criterii sunt mult mai riguroase decât cele care existau înainte de 2023 și vor permite o evaluare corectă a actualilor șefi de la ANAR și de la Administrațiile Bazinale de Apă (ABA-uri). Aceasta a insistat că situația actuală nu mai poate continua.

„Nu mai putem să mergem înainte cu o bătaie de joc faţă de banul public şi în acelaşi timp oamenii care şi-au bătut joc să rămână, bine mersi, în funcţii. (…) Performanţă şi rezultate concrete pentru noi toţi, pentru că apa este o resursă principală, esenţială, pe care noi trebuie să o gestionăm mult mai bine decât a fost făcut până acum”, a mai afirmat Diana Buzoianu.

E drept că schimbarea de abordare este necesară.

Iar anunțul de acum nu este o surpriză totală. Încă de la începutul lunii martie, Diana Buzoianu anunța că toți directorii din cele 11 Administrații Bazinale de Apă, precum și cei de la Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, vor avea indicatori de performanță bine definiți, măsurați corect și evaluați obiectiv.