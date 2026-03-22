Prețurile carburanților au explodat din nou. Este a șasea zi consecutivă de scumpiri, iar motorina standard a ajuns să coste 9,97 lei pe litru în unele stații din Capitală. În benzinăria Petrom de pe strada Brașov din Sectorul 6, monitorizată de redacția noastră, benzina standard se vindea în această dimineață cu 9,13 lei, iar motorina cu 9,83 lei, ambele cu 9 bani mai scumpe decât ieri.

Un val de scumpiri fără precedent

Scumpirile par să nu se mai oprească. Majorarea de astăzi este a 14-a din luna martie și vine după alte nouă creșteri consecutive înregistrate în februarie. Iar cifrele din această lună sunt, pe bune, amețitoare. Ca urmare a efectelor războiului din Orient, benzina standard s-a scumpit cu 1,08 lei pe litru, în timp ce motorina a adăugat un cost suplimentar de 1,59 lei pe litru.

Numai în ultimele șase zile, pompele au afișat prețuri tot mai mari, cu scumpiri zilnice cuprinse între 9 și 19 bani pe litru. Spre exemplu, ieri, prețurile au crescut cu 10 bani pe litru la benzină și 15 bani pe litru la motorină.

Pragul psihologic, la un pas

După majorările de preț de acum, benzina standard a trecut pragul de 9 lei pe litru în toate benzinăriile din România. Numai că situația e și mai gravă la motorină. În stațiile OMV din București, prețul afișat azi era de 9,97 lei/litru, la un pas de pragul psihologic de 10 lei.

Cifrele vorbesc de la sine.

V-ați gândit vreodată cum arată un calendar al scumpirilor? Iată cum au evoluat prețurile la Petrom în ultimele săptămâni:

22 martie: Scumpire cu 9 bani pe litru, și la benzină și la motorină

21 martie: Scumpire cu 10 bani pe litru la benzină și cu 15 bani pe litru la motorină

20 martie: Scumpire cu 15 bani pe litru la benzină și cu 19 bani pe litru la motorină

19 martie: Scumpire cu 10 bani pe litru la benzină și cu 15 bani pe litru la motorină

18 martie: Scumpire cu 10 bani pe litru la benzină și cu 15 bani pe litru la motorină

17 martie: Scumpire de 10 bani pe litru la benzină și 15 bani pe litru la motorină

Guvernul analizează situația

În fața acestei avalanșe de scumpiri, premierul Ilie Bolojan a anunțat că a avut discuții cu miniștrii Alexandru Nazare și Bogdan Ivan, dar și cu reprezentanți ai Ministerului Economiei, ANAF, Consiliului Concurenței și ANAP. Miza este găsirea unor soluții pentru temperarea prețurilor.

„Pe piețele internaționale avem o creștere a prețurilor la combustibil între 40 și 60%, ca efect al blocării aprovizionării, situație care afectează toate țările, inclusiv România”, a scris premierul pe Facebook.

Acesta a adăugat că se lucrează intens pentru a găsi o cale de ieșire. „Am analizat, cu datele pe masă, atât situația aprovizionării, evoluția prețurilor și estimarea dinamicii lor în următoarele zile, cât și posibile soluții de temperare a scumpirii carburanților. Verificăm cum se formează prețurile, pentru evitarea creșterilor speculative. Echipele tehnice vor lucra și la sfârșitul acestei săptămâni”, a mai spus Ilie Bolojan.

Soluții dificile pe masa Executivului

Dar premierul avertizează că nu există soluții simple sau rapide. E drept că o plafonare sună bine pentru șoferi, dar riscurile sunt uriașe. „Nu sunt decizii ușor de luat, pentru că pericolele între care trebuie să acționăm sunt multiple, în condițiile în care nu putem controla prețul la care țițeiul intră pe piață, iar lanțurile de aprovizionare sunt perturbate. O încercare de bruscare a pieței, printr-o plafonare arbitrară a prețurilor, poate conduce la penurie. Pe de altă parte, o scădere a accizelor trebuie să garanteze o reducere de prețuri și să fie suportabilă de bugetul votat astăzi pentru 2026, în condițiile reducerii deficitului”, a explicat Bolojan.

Premierul a ținut să sublinieze că „refuză” să vândă „soluții populiste care să creeze aparența unui ajutor, în spatele căruia să apară noi dezechilibre și costuri”.

O nouă întâlnire este programată la începutul săptămânii viitoare „pentru definitivarea acestor soluții”.