Cris-Tim Family Holding a semnat acordul pentru achiziția Via Trend și Snack 4U de la compania de investiții Oresa Ventures, prin care va prelua trei unități de producție și 380 de angajați. Finalizarea tranzacției este estimată pentru sfârșitul lunii noiembrie 2026. Grupul listat la Bursa de Valori București și controlat de familia Timiș își extinde astfel activitatea în producția de mâncăruri gata preparate și sendvișuri.

ZF.ro estimează valoarea acordului la 140-160 milioane de lei.

Capacitățile preluate permit revizuirea planului pentru o nouă fabrică

Una dintre unitățile incluse în acord a fost construită recent și are 8.000 de metri pătrați. Potrivit Cris-Tim, această capacitate creează posibilitatea de a optimiza producția și de a revizui investiția de 100 milioane de lei planificată anterior pentru o nouă fabrică de mâncăruri gata preparate.

Din cele trei unități preluate, două sunt în proprietate și una este închiriată. Acestea se află în Moara Domnească, județul Ilfov, Pietroasele, județul Buzău, și București. Cumpărătorul are deja două unități de fabricație pe segmentul mâncărurilor gata preparate.

„După finalizarea tranzacției, obiec­tivul pe termen scurt este consolidarea vo­lumelor cumulate de producție de mâncă­ruri gata preparate și sendvișuri în cel mult două unități, ceea ce va permite îmbună­tățirea gradului de utilizare a capacităților și generarea de eficiențe la nivelul producției și logisticii”, anunță Cris-Tim Family Holding în comunicarea privind integrarea activităților.

ZF.ro precizează că nu este indicat ce se va întâmpla cu celelalte fabrici.

Radu Timiș jr., director general al Cris-Tim Family Holding, leagă acordul de strategia prezentată investitorilor la listarea la bursă: „Semnarea acestui a­cord reprezintă un pas impor­tant în implementarea strategiei de creștere pe care am prezentat-o inves­titorilor la mo­mentul IPO-ului. Această achiziție ne va consolida semnificativ pozi­ția de lider pe segmentul de ready meals și va crea noi oportunități în segmentul send­vișurilor”.

Via Trend aduce o cotă de aproximativ 20% pe piața mâncărurilor gata preparate

Via Trend, unul dintre principalii competitori ai grupului pe acest segment, potrivit Cris-Tim, a raportat la Ministerul de Finanțe o cifră de afaceri de 109 milioane de lei anul trecut, la un nivel similar celui din 2024. ZF.ro estimează piața la aproape 500 milioane de lei, pe baza rapoartelor Cris-Tim, și atribuie companiei o cotă de aproximativ 20%.

Snack 4U a înregistrat anul trecut afaceri de 53 milioane de lei, în creștere cu 8%. Potrivit cumpărătorului, compania este cel mai mare producător de sendvișuri din România.

Portofoliul grupului se completează cu trei branduri:

Daniela’s, marca Via Trend pentru mâncare gata preparată;

Paparude, tot din portofoliul Via Trend, pe același segment;

Snack4U, marca de sendvișuri a Snack 4U.

Acestea se alătură mărcii Cris-Tim din portofoliul cumpărătorului.

Ambele companii produc atât sub branduri proprii, cât și sub mărcile lanțurilor internaționale de retail din România. Sendvișurile ajung și în hoteluri, restaurante și cafenele, precum și în comerțul tradițional.

Cele două segmente cresc rapid și se află de mai multă vreme în atenția Cris-Tim. Pe produsele gata de consum mizează și Agricola, Transavia și Caroli.

„Pe măsură ce puterea de cumpărare a consumatorilor români se apropie de nivelurile europene, considerăm că aceștia se vor orienta tot mai mult către produse proaspete, practice, gata de consum sau gata de gătit, care oferă varietate, simplifică pregătirea meselor de zi cu zi și răspund așteptărilor privind calitatea, valoarea nutrițională și beneficiile funcționale”, a mai spus Radu Timiș jr., referindu-se la evoluția cererii.

Oresa își vinde ultima participație din portofoliul non-imobiliar

Oresa a anunțat în 2021 preluarea pachetului majoritar în Via Trend, companie fondată în 2005 de antreprenori români pentru producția de mâncăruri gătite destinate consumului imediat. Extinderea prin achiziții a inclus cumpărarea Snack 4U Concept SRL în 2022.

„Suntem foarte mândri de evoluția companiei în anii în care am fost acționari. Managementul din Via Trend și Snack4U s-a concentrat pe diversificarea portofoliu­lui de produse și pe dezvoltarea de capa­cități de producție la standarde înalte de calitate. Rezultatul se vede: cifra de afaceri s-a triplat în ultimii cinci ani. Suntem con­vinși că alături de Cris-Tim urmează o nouă etapă de creștere accelerată, în care vor continua să creeze valoare pentru clienți, angajați și parteneri”, a declarat Alexandra Sava, partener Oresa, despre perioada în care investitorul a fost acționar.

Pentru compania de investiții, vânzarea către Cris-Tim reprezintă a doua ieșire recentă dintr-o afacere, după cedarea integratorului de tehnologia informației RBC către MidEuropa Partners. Conform datelor ZF.ro, Oresa rămâne astfel fără companii în portofoliul non-imobiliar. Activitățile imobiliare sunt operate separat, prin Oresa Industra.

Firma de investiții cu rădăcini suedeze este prezentă în România din 1996 și a investit peste 200 milioane de euro pe piața locală. Printre companiile în care a investit și pe care le-a vândut ulterior se numără Fabryo, La Fântâna, Kiwi Finance și Via Trend.

Cornel Marian, Managing Partner ORESA, spune că tranzacția reconfirmă încrederea companiei în investițiile făcute în parteneriat cu fondatorii. El le mulțumește lui Alin Ciobanu, cofondatorul Via Trend, și lui Bogdan și Marius Luca, cofondatorii Snack4U, pentru colaborarea din ultimii ani. Oresa continuă să caute activ noi oportunități de investiții în România.

Acordul cu Cris-Tim a primit aprobările Consiliului Concurenței și CEISD.