Cafeaua, gustările, livrările, abonamentele și comisioanele sunt printre cele zece cheltuieli mici care pot lua bani din buget în fiecare lună. Ca să vezi cât te costă și ce poți reduce, verifică plățile din ultimele trei luni, adaugă numerarul și compară cheltuielile după o lună în care schimbi câteva obiceiuri.

În trimestrul II 2026, o gospodărie din România a cheltuit în medie 8.650 de lei pe lună, adică 84,8% din veniturile sale, potrivit raportului publicat de Institutul Național de Statistică la 7 octombrie 2026. Din cheltuielile medii, 4.936 de lei au mers către consum, iar 3.159 de lei către impozite, contribuții, cotizații și taxe. Sunt medii pentru gospodării, nu sume pe care le plătește fiecare familie.

Zece cheltuieli mici de căutat

Nu fiecare plată repetată trebuie eliminată. Caută mai întâi cât plătești pentru fiecare dintre aceste lucruri și desparte cheltuielile necesare de cele pe care le poți face mai rar sau mai ieftin.

Cafea și gustări cumpărate în drum spre serviciu sau școală.

Apă și alte băuturi luate separat de cumpărăturile obișnuite.

Comenzi de mâncare și taxe de livrare adăugate la preț.

Cumpărături dese de la magazinul din apropiere.

Transport la cerere, parcare și drumuri scurte plătite separat.

Tutun, alcool și produse asemănătoare cumpărate frecvent.

Abonamente folosite rar și perioade de probă transformate în plăți.

Comisioane pentru cont, card, retrageri, transferuri sau schimb valutar.

Cumpărături mici făcute în aplicații sau jocuri.

Comenzi online făcute pe moment, fără să fie pe lista de cumpărături.

Cum găsești plățile pe care le repeți

O plată anuală nu apare în fiecare extras lunar, iar numerarul nu apare în istoricul cardului. Pentru o imagine mai bună, folosește extrasele tuturor conturilor și cardurilor din ultimele trei luni, apoi urmărește timp de 30 de zile și bonurile, și banii dați în numerar.

Descarcă extrasele și caută comercianți care apar des, sume mici repetate și plăți făcute în aceeași zi a lunii. Păstrează bonurile și notează zilnic numerarul cheltuit. Trece separat taxele de livrare și celelalte costuri adăugate la preț. Pune fiecare plată într-o categorie. Marcheaz-o ca necesară, ajustabilă sau eliminabilă, apoi adună sumele din fiecare categorie.

Cât costă un obicei într-un an

Costul lunar este prețul unei cumpărări înmulțit cu numărul de cumpărări din lună. La o cafea de 10 lei, preț ales doar pentru exemplu, cumpărată în 22 de zile, calculul este 10 × 22 = 220 de lei pe lună. Dacă ritmul rămâne același în toate cele 12 luni, costul este 220 × 12 = 2.640 de lei pe an.

Dacă înlocuitorul costă 2 lei, diferența este de 8 lei pe zi, adică 8 × 22 = 176 de lei pe lună în acest exemplu. Pentru o cumpărătură săptămânală, înmulțește prețul cu numărul de cumpărări pe săptămână și cu 52 ca să obții costul anual; apoi împarte la 12 pentru media lunară. Pentru o plată anuală, împarte suma la 12 ca să știi cât să rezervi lunar.

Ce verifici la abonamente și la bancă

Caută plățile pentru filme, muzică, stocare online, antivirus, jocuri, aplicații și sală. Verifică și perioadele de probă după care începe plata, data următoarei încasări și condițiile de oprire. Un abonament plătit anual intră în buget cu partea lui lunară, chiar dacă banii ies din cont o singură dată.

La bancă, verifică administrarea contului și a cardului, retragerile, transferurile, schimbul valutar, mesajele și serviciile folosite peste limita pachetului. Legea nr. 258/2017 prevede o situație a comisioanelor pentru ultimele 12 luni, cu prețul fiecărui serviciu, numărul de folosiri și totalul plătit. Instrumentul de comparare al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor arată și perioada în care este valabil comisionul afișat.

Cum reduci plățile făcute pe moment

Nu tăia automat mâncarea, transportul sau alte lucruri necesare. Înainte de cumpărături, verifică ce ai acasă, fă o listă și compară prețul pe kilogram sau pe litru când alegi între produse. Pentru o cheltuială pe care vrei să o păstrezi, poți reduce mai întâi frecvența sau poți alege o variantă mai ieftină.

La un obiect neurgent, poți lăsa să treacă între 24 și 48 de ore înainte să îl comanzi. Aceasta este o regulă practică pe care o poți încerca, nu un termen impus de lege.

Cum verifici banii rămași după o lună

Pornește de la bugetul real, nu de la unul în care presupui că nu vei mai avea cheltuieli neprevăzute. Un model pe care îl poți refolosi este: venit rămas după taxe − plăți fixe − cumpărături și alte plăți care variază − partea lunară din plățile anuale = suma rămasă. De pildă, pentru o plată anuală de 4.800 de lei, partea de rezervat este 4.800 ÷ 12 = 400 de lei pe lună.

Tabelul de mai jos este un exemplu fictiv făcut cu prețurile și frecvențele de calcul din dosar, nu o listă de prețuri din magazine. În luna test, persoana din exemplu cumpără cafea în 11 zile în loc de 22, gustări în 10 zile în loc de 20, plătește două livrări în loc de patru și face patru drumuri cu transport la cerere în loc de șase. Păstrează un abonament de 39 de lei în locul a două abonamente de 39 și 29 de lei, plătește aceleași comisioane și face o cumpărătură impulsivă de 75 de lei în loc de două.

Categorie Media celor 3 luni, lei/lună Luna test, lei Cafea 264 132 Gustări 160 80 Livrare 60 30 Transport la cerere 108 72 Abonamente 68 39 Comisioane bancare 28 28 Cumpărături impulsive 150 75

Pentru aceste șapte categorii, media de referință este 838 de lei, iar cheltuiala din luna test este 456 de lei. Diferența este 838 − 456 = 382 de lei. În exemplu, aceștia sunt bani economisiți efectiv numai dacă celelalte cheltuieli nu au crescut și cei 382 de lei se regăsesc la final în cont sau în numerar, fără să fie retrași ulterior pentru plățile obișnuite.

În prima zi, notează venitul rămas după taxe, soldurile, plățile fixe și plățile anuale pentru care trebuie să rezervi bani lunar. Timp de 30 de zile, înregistrează fiecare plată, inclusiv numerarul. Alege două sau trei categorii în care vrei să cheltuiești mai puțin. La final, compară fiecare categorie aleasă cu media ei din cele trei luni anterioare. Ține separat cumpărăturile ieșite din comun, ca să nu confunzi absența lor cu schimbarea unui obicei. Compară suma rămasă în buget cu soldul din conturi și cu numerarul. Dacă banii puși deoparte au fost retrași pentru cheltuieli curente sau a trebuit să te împrumuți, micșorează suma pe care încerci să o economisești și refă bugetul.

Întrebări frecvente

Dacă blochez cardul, se opresc abonamentele?

Nu te baza pe blocarea cardului ca să închizi un abonament. Oprește-l separat la comerciant și întreabă banca ce trebuie făcut pentru metoda de plată folosită.

Pot primi banii înapoi pentru un abonament de servicii cumpărat online?

Pentru un contract de servicii încheiat la distanță, OUG nr. 34/2014 dă, în principiu, 14 zile de la încheierea contractului pentru retragere. Când retragerea se aplică, comerciantul trebuie să ramburseze sumele în cel mult 14 zile de când este anunțat; pentru conținutul digital început cu acordul tău expres, dreptul poate fi pierdut dacă ai confirmat acest lucru. Dacă serviciul a început deja la cererea ta, nu trata rambursarea întregii sume ca sigură.

Ce fac dacă nu recunosc o plată din cont?

Anunță banca fără întârziere. Pentru o plată neautorizată, Legea nr. 209/2019 permite sesizarea cel târziu în 13 luni de la debitare; banca rambursează, în principiu, imediat sau până la sfârșitul următoarei zile lucrătoare, cu excepția situației în care are motive rezonabile să suspecteze o fraudă și le comunică autorității competente.

Pot cere înapoi o debitare directă mai mare decât mă așteptam?

Pentru o debitare directă autorizată, dar neașteptată ca valoare, cererea de rambursare se poate face în opt săptămâni de la debitare. Banca are zece zile lucrătoare să ramburseze sau să explice refuzul. Nu aplica automat acest termen unui abonament plătit recurent cu cardul.

Unde merg dacă banca nu îmi explică un comision?

Cere explicația în scris și păstrează cererea, contractul, actele adiționale și extrasele relevante. Dacă după 30 de zile banca nu răspunde sau răspunsul nu te mulțumește, te poți adresa Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar. Procedura este gratuită și durează cel mult 90 de zile.

Cum reclam o problemă cu un comerciant?

Reclamația către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor se depune prin platforma sa, după înregistrarea și aprobarea contului. Sunt cerute datele tale, datele comerciantului, cele ale produsului sau serviciului și documentele care susțin reclamația.

Surse verificate la 2 noiembrie 2026: Institutul Național de Statistică, „Veniturile și cheltuielile gospodăriilor populației în trimestrul II 2026”, publicat la 7 octombrie 2026; Consumer Financial Protection Bureau; Legea nr. 258/2017; Legea nr. 209/2019; OUG nr. 34/2014; Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor; Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar; Banca Comercială Română.