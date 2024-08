Afaceri și profit în scădere pentru One United Properties. Cu toate astea, compania își menține estimările pentru acest an

One United Properties, afaceri și profit în scădere

One United Properties, având un portofoliu evaluat la 5,2 miliarde de lei, a prezentat pentru prima jumătate a acestui an rezultate financiare mai slabe comparativ cu perioada similară din anul precedent. Înregistrând venituri de 699,4 milioane de lei, compania a observat o scădere semnificativă față de cifra de afaceri raportată în prima parte a anului 2022.

De asemenea, profitul net al One United Properties a suferit o diminuare de 20%, scăzând de la 287 milioane de lei la 228 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 46 milioane de euro. Această reducere a profitului reflectă dificultăți în atingerea performanțelor financiare anterioare și sugerează necesitatea unor măsuri strategice pentru restabilirea creșterii.

La finalul lunii iunie, dezvoltatorul avea 4.041 de apartamente în construcție, cu o valoare brută de dezvoltare estimată la 1,3 miliarde de euro. Compania a confirmat că se va alinia previziunilor bugetare, menținând estimările pentru profitul net de 525,2 milioane de lei și cifra de afaceri de 1,75 miliarde de lei, conform planului stabilit pentru acest an.

În prima jumătate a anului, dezvoltatorul a raportat o scădere în numărul apartamentelor și unităților comerciale vândute, dar a înregistrat tranzacții la prețuri mai mari. Această tendință subliniază aprecierea valorii imobilelor, care sunt acum mai scumpe datorită stadiului avansat al construcțiilor. Venitul net din vânzările rezidențiale a crescut cu 7% până la 190,3 milioane de lei, beneficiind de costuri de vânzare mai reduse.

Compania a pre-vândut mai puține apartamente clienților

În prima jumătate a anului, One United Properties a înregistrat o scădere semnificativă în pre-vânzările de apartamente către clienți noi, cei care contribuie la achiziția terenurilor și care aduc o marjă de profit mai mică. Suma totală obținută din aceste vânzări a fost de 4,8 milioane de euro, comparativ cu 31,6 milioane de euro în perioada similară din 2023.

Proiectul One Lake District a avut cele mai multe vânzări, cu 266 de apartamente comercializate. În același timp, One Lake Club, care va fi denumit „Furnished by Armani/Casa”, a vândut deja jumătate dintre cele peste 700 de apartamente disponibile, demonstrând un interes crescut pentru acest proiect.

Venitul din chirii pentru portofoliul de închiriere a ajuns la 14 milioane de euro, marcând o creștere de 21% față de anul trecut. Această expansiune în închirieri subliniază o performanță puternică în sectorul de închiriere al companiei, care continuă să atragă investiții și să genereze venituri semnificative.

La finalul semestrului, indicatorul loan-to-value al dezvoltatorului a ajuns la 30%, ceea ce reprezintă o creștere modestă de două puncte procentuale față de sfârșitul anului 2023. Datoria netă a fost de 848,5 milioane de lei, echivalentă cu 16% din totalul activelor de 5,2 miliarde de lei, indicând o gestionare prudentă a resurselor și a capitalului.