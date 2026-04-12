Péter Magyar, liderul partidului de opoziţie Tisza, este noul om forte de la Budapesta. El a reușit să pună capăt celor 16 ani de dominație ai Fidesz în politica ungară, în urma alegerilor parlamentare de duminică, 12 aprilie, considerate cele mai importante din ultimul deceniu. Majoritatea sondajelor independente îl plasau în faţa lui Orbán, iar rezultatele par să confirme acest lucru.

De la om de sistem la rival

La 45 de ani, Magyar este avocat și, până nu demult, un insider al sistemului construit de Viktor Orbán. Stai puțin, cum adică insider? Ei bine, a făcut parte din Fidesz încă din 2002 și a deținut diverse funcții în instituții de stat, fiind mult timp văzut ca un om al establishmentului.

Ruptura sa de putere s-a produs abia în 2024. Totul a pornit de la scandalul grațierii care a dus la demisia președintei Katalin Novák și a fostei ministre a Justiției, Judit Varga. Acela a fost momentul în care Magyar a ieșit public. Si a făcut-o denunțând corupția și mecanismele interne ale regimului Orbán, transformându-se rapid din personaj secundar în principalul lider al opoziției.

Ascensiunea fulgerătoare a partidului Tisza

Ascensiunea sa a fost una de-a dreptul fulgerătoare. Partidul Tisza a obținut un scor de aproximativ 30% la alegerile europarlamentare din 2024, un semnal clar pentru ce avea să urmeze. De atunci, a reușit să atragă votanți din zone foarte diferite: conservatori dezamăgiți de Fidesz, tineri proeuropeni, dar și alegători preocupați mai degrabă de inflație, sănătate și corupție decât de retorica guvernamentală despre „amenințările externe”.

Tocmai acest amestec de profil conservator, discurs anti-corupție și experiență de insider (știe exact unde sunt bubele sistemului) l-a transformat în primul rival credibil al lui Orbán după 2010.

Ce promite noul lider de la Budapesta

Dar ce înseamnă asta, concret, pentru Europa? Programul său politic promite o repoziționare clară a Ungariei în interiorul Uniunii Europene și NATO. Tisza vrea deblocarea fondurilor europene înghețate și reducerea dependenței de energia rusească până în 2035.

Iar pe plan militar, angajamentul este ferm. Se dorește întărirea relației cu partenerii occidentali și creșterea cheltuielilor de apărare până la ținta NATO de 5% din PIB, tot până în 2035. În același timp, Magyar încearcă să păstreze un echilibru politic intern: susține o linie dură pe migrație și nu promite trimiterea de trupe în Ucraina, pentru a nu se rupe complet de electoratul conservator.

Pentru Bruxelles și aliații occidentali, victoria lui Péter Magyar ar putea însemna o schimbare majoră de direcție la Budapesta, cu o Ungarie readusă pe o linie proeuropeană și cu o influență rusă diminuată.

Obstacole și realități economice

Promisiunile sună bine, numai că există și limite practice. Tisza vorbește despre mai mulți bani pentru apărare, sănătate și reforme, dar Ungaria se confruntă cu un deficit bugetar ridicat și cu o economie slăbită.

În plus, după ani de propagandă anti-Ucraina din partea Fidesz, orice schimbare radicală de ton față de Kiev va trebui gestionată cu prudență.

E drept că drumul lui Magyar spre putere nu a fost deloc simplu. Chiar dacă sondajele îl favorizau, o parte importantă a electoratului era încă nehotărâtă înainte de vot. Orbán a intrat în cursă cu avantajul unui sistem pe care l-a remodelat în favoarea sa: control extins asupra spațiului media, reguli electorale redesenate și o infrastructură politică cimentată în cei 16 ani de guvernare.