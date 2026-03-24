Angajații Șantierului Naval Mangalia au protestat marți direct în curtea unității. Oamenii sunt nemulțumiți că nu și-au primit salariile de peste trei luni și cer urgent Adunării Creditorilor să aprobe planul de reorganizare, singura soluție pentru a evita falimentul.

Angajați disperați, fără salarii de trei luni

Situația este critică la Mangalia. Protestele continuă de câteva zile, iar oamenii au ajuns la capătul puterilor, mulți dintre ei confruntându-se cu dificultăți majore, neavând bani nici pentru alimente, nici pentru plata facturilor. V-ați gândit vreodată cum e să muncești pe burta goală?

Liderul sindical Laurențiu Gobeajă a descris plastic situația. „Sunt disperaţi. Refuză să mai muncească pentru că nu mai pot munci pe burta goală”, a afirmat acesta.

Ziua decisivă pentru viitorul șantierului

Iar miza este uriașă. Adunarea Creditorilor Damen Shipyards Mangalia, programată pentru 25 martie 2026, are un rol absolut cheie în soarta companiei. Președintele Sindicatului Liber Navalistul, Laurențiu Gobeajă, a explicat clar ce se poate întâmpla.

„Miercuri, 25 martie 2026, este convocată Adunarea Creditorilor DSMa pentru aprobarea planului de reorganizare al societăţii Damen Shipyards Mangalia SA. Pentru ca planul să poată fi confirmat şi implementat, este esenţial ca Adunarea Creditorilor să aprobe acest plan. În caz contrar, şantierul ar fi expus riscului falimentului”, a declarat Gobeajă.

Un vot negativ aruncă totul în aer.

Apelul sindicatului: Falimentul nu e o soluție

Dar sindicatul face un apel direct către creditori să voteze pentru salvarea companiei, argumentând că menținerea șantierului în funcțiune oferă șanse reale pentru recuperarea creanțelor. O logică simplă, de altfel (o companie funcțională poate plăti datorii, una falimentară, mai greu). Până la urmă, nu-i chiar așa de complicat.

Apelul liderului de sindicat este unul cât se poate de direct și vizează atât latura economică, cât și cea umană. „Menţinerea şantierului în funcţiune creează şanse reale de recuperare a creanţelor. De acest vot depinde viitorul şantierului şi păstrarea locurilor de muncă. Nu analizaţi decizia doar recuperării creanţelor. Luaţi în calcul şi impactul asupra salariaţilor. Sunt mii de familii care depind de acest loc de muncă.Falimentul nu este o soluţie. Puneţi capăt acestei situaţii de criză prelungită care durează de aproape doi ani. Redaţi angajaţilor actuali şi generaţiilor viitoare şansa de a lucra în acest şantier. Decideţi prin vot, nu prin absenţă”, a transmis liderul Sindicatului Liber Navalistul.

Acest apel vine într-un context în care situația de criză de la șantierul naval durează deja de aproape doi ani.