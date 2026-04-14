Producătorul auto francez Renault se pregătește de o restructurare masivă în departamentele de inginerie. Până la 20% din personalul global din această zonă va fi concediat în următorii doi ani, ceea ce ar putea afecta circa 2.400 de angajați, într-un efort de a deveni mai agil în fața competiției tot mai dure.

Val de concedieri în inginerie

Anunțul a fost făcut marți de o purtătoare de cuvânt a companiei. Măsura vizează o reducere de personal cuprinsă între 15% și 20%. În cifre absolute, vorbim de până la 2.400 de locuri de muncă desființate. Totul raportat la un efectiv actual de aproximativ 11.000-12.000 de persoane în departamentele de inginerie la nivel global. La sfârșitul anului trecut, Renault avea în total 100.541 de angajați.

Concurența chineză dictează ritmul

Decizia vine pe fondul unei lupte tot mai acerbe cu rivalii din China. Și, hai să vedem, de ce tocmai acum? Producătorii chinezi sunt cunoscuți pentru costurile reduse, dar mai ales pentru timpii mult mai scurți de dezvoltare a noilor modele. CEO-ul Renault, François Provost, a declarat că grupul trebuie să adopte metode similare celor din China pentru a rămâne relevant. Iar agilitatea pare să fie noul cuvânt de ordine la Renault.

Modelul Twingo, un prim exemplu

Un exemplu concret există deja.

Compania a reușit să reducă timpul de dezvoltare pentru noul model Twingo la doar 21 de luni. Acest lucru a fost posibil (și aici e cheia) după un parteneriat cu ingineri chinezi în centrul său de cercetare și dezvoltare din China. se caută eficiență maximă.

O strategie de transformare

Numai că reducerile de personal nu sunt o măsură izolată. Ele fac parte dintr-o strategie mult mai amplă de transformare a grupului. Strategia a fost prezentată chiar luna trecută de același François Provost.