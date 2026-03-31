O nouă schimbare de direcție zguduie retailul alimentar din România. Brandurile și comercianții pariază acum pe produse locale și chiar ultra-locale, răspunzând unei dorințe tot mai clare a consumatorilor de a cumpăra bunuri fabricate la doi pași de casă.

De la import la patriotism local

Să ne amintim puțin cum stăteau lucrurile. În anii 2007-2008, imediat după aderarea la UE, consumatorul român asocia calitatea superioară cu produsele străine. Mărcile internaționale erau la putere. Dar lucrurile s-au schimbat. După mai bine de un deceniu, a apărut valul „made in Romania”, când oamenii au început să caute la raft alternative locale, descoperind, nu de puține ori, că sunt cel puțin la fel de gustoase și de bine realizate.

Noul trend ultra-local

Și totuși, trendul nu s-a oprit aici. Mai nou, se vorbește despre o nișare și mai profundă: pariul pe ultra-local. V-ați gândit vreodată ce înseamnă asta, pe bune? clienții vor să cumpere produse „plămădite lângă casă”, iar acest model de business nu este specific doar pieței noastre. De fapt, România doar urmează exemplul altor țări, unde în magazine găsești frecvent bunuri realizate în imediata proximitate a locului de vânzare (și, implicit, de consum).

Strategia regională un studiu de caz

Un exemplu concret este Grupul Petry.

Administratorul grupului, Zsolt Petry, explică strategia companiei fără ocolișuri, o abordare care reflectă perfect noua tendință a pieței. El afirmă că o extindere la nivel național nu este în planurile imediate, considerând efortul prea mare și potențialul redus. „Nu vrem să ne extindem pe plan naţional, ar fi un efort foarte mare şi nici nu vedem potenţialul. Magazinele noastre au vânzări bune în zonele în care este cunoscut brandul”, a declarat Zsolt Petry. Logica este, până la urmă, simplă: focusarea pe piețele regionale unde brandul este deja un nume puternic și recunoscut de comunitate.