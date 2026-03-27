Romgaz își amână planurile de a intra pe piața de furnizare pentru consumatorii casnici. Compania de stat, care promisese prețuri competitive, anunță acum că primele livrări ar putea începe abia din aprilie 2027, cu un an mai târziu decât se estimase inițial. Motivul invocat este lipsa cantităților necesare de gaze naturale.

Promisiuni neonorate și un termen nou

Așteptată ca o alternativă la furnizorii actuali, după modelul de succes al Hidroelectrica pe piața de energie electrică, intrarea Romgaz pe segmentul casnic se lasă așteptată. În ianuarie 2025, directorul general al companiei, Răzvan Popescu, se arăta optimist și promitea oferte competitive prin eliminarea intermediarilor.

„Considerăm că undeva în toamnă. Sigur în acest an Romgaz va putea emite primele oferte transparente și competitive. Preţuri competitive înseamnă faptul că nu va mai exista un intermediar între clientul final și producător”, declara atunci Răzvan Popescu.

Numai ca lucrurile nu au stat deloc așa. Termenul inițial, 1 aprilie 2026, nu mai poate fi respectat. Reprezentanții companiei estimează acum că primele oferte pentru clienții casnici ar putea fi lansate abia în decembrie, iar livrările efective ar putea începe din aprilie 2027.

De ce s-a ajuns aici?

La prima vedere, situația pare paradoxală pentru cel mai mare producător de gaze din țară. E drept că explicația ține de reglementările din piață. Romgaz a fost obligată, prin lege, să vândă o parte semnificativă din producție la prețuri stabilite de stat, pentru a susține schema de plafonare a tarifelor pentru populație. Așa se face că acum nu mai are volume disponibile pentru a-și lansa propria ofertă de furnizare.

Expertul în energie Mihnea Cătuți explică mecanismul actual. „Acel plafon pentru consumatorii casnici a fost eliminat. În momentul de faţă există un preţ la care producătorii sunt obligaţi să vândă către furnizori la un preţ fix, de 110 lei MW”, a declarat acesta.

Riscuri pentru prețul final

Problema este că gazele disponibile la acest preț fix nu acoperă întotdeauna întregul consum. V-ați întrebat ce înseamnă asta pentru factura dumneavoastră? Înseamnă că furnizorii trebuie să cumpere diferența din piața liberă, unde prețurile sunt, clar, mai mari. Acest mix ar putea pune presiune pe tarifele finale.

„Furnizorii nu pot mereu să satisfacă întregul necesar pentru consumatorii casnici doar din acel preţ reglementat. Cu cât au nevoie să meargă mai mult în piaţă. Cu atât furnizorul s-ar putea să nu mai fie capabil să ofere acelaşi preţ pe care l-a oferit până acum”, a completat Mihnea Cătuţi.

prețurile ar putea crește.

Ce se întâmplă cu firmele?

Iar tabloul este completat de situația consumatorilor non-casnici (firmele). Pentru aceștia, reglementările vor fi eliminate complet de la 1 aprilie. Asta ar putea duce la creșterea prețurilor până la aproximativ 40 de bani pe kWh. În acest scenariu, expertul în energie Corina Murafa avertizează că furnizorii și-ar putea renegocia angajamentele luate față de stat privind menținerea prețurilor pentru populație, mai ales dacă prețurile pe piețele internaționale explodează.

„Probabil vor renegocia şi cu statul această promisiune pe care au făcut-o, să nu crească preţurile pentru casnici. La un moment dat, dacă preţurile cresc foarte mult pe plan internaţional, normal că pentru ei asta e o pierdere constantă”, a declarat Corina Murafa.

O astfel de evoluție pentru consumatorii industriali s-ar putea reflecta ulterior, în cascadă, în prețurile finale ale bunurilor și serviciilor plătite de noi toți.