IULIUS estimează la peste 1,3 miliarde de euro investițiile în dezvoltările sale urbane, pentru care introduce criterii de mediu, sociale și de guvernanță (ESG) în deciziile de finanțare și construcție. Suma privește proiectele în dezvoltare, separat de investițiile de peste 1,2 miliarde de euro pe care grupul afirmă că le-a realizat până acum.

Raportul de sustenabilitate pentru 2025, publicat recent de companie, urmărește atât administrarea proprietăților existente, cât și pregătirea noilor investiții, potrivit News.ro. Bugetul estimat acoperă RIVUS Cluj-Napoca, remodelarea Palas Iași, Family Market Tomești și reconversia urbană pregătită la Constanța.

Creditul pentru RIVUS impune cerințe până la refinanțare

În 2025, IULIUS și Atterbury Europe au atras pentru RIVUS Cluj-Napoca un credit verde sindicalizat, adică acordat de un grup de bănci, în valoare de 400 milioane de euro. Compania îl descrie ca fiind cel mai mare împrumut acordat până atunci unei dezvoltări imobiliare din România.

Condițiile de sustenabilitate se aplică dezvoltării, administrării ulterioare și refinanțării proiectului. Printre cerințe se află certificarea clădirilor la nivelurile LEED Platinum și EDGE Advanced.

Lucrările de construcție au început în martie. Ansamblul va transforma un teren industrial de 14 hectare și va cuprinde peste 52.000 mp de zone verzi. Sunt prevăzute și reutilizarea unor imobile de patrimoniu industrial în beneficiul comunității, soluții de transport alternativ și măsuri de eficiență energetică.

Proiectarea, șantierul și exploatarea viitoare vor include clădiri eficiente energetic, de tip nZEB, producție de energie regenerabilă, infrastructură pentru transport cu impact redus asupra mediului, alei permeabile la apă și amenajări pentru biodiversitate.

La Constanța, remedierea terenului precede dezvoltarea imobiliară

Înaintea construcției proiectului din Constanța, IULIUS estimează cheltuieli de peste 29 milioane de euro pentru tratarea contaminării. Procesul de bioremediere a început în 2025 și acoperă 38 de hectare ale fostei platforme nord Oil Terminal, unde sunt tratate solul și apa subterană.

Grupul prezintă intervenția ca fiind cel mai amplu demers privat de bioremediere din Europa. După această etapă este prevăzut un proiect de peste 800 milioane de euro, cu utilizări multiple: spații culturale, birouri, comerț, concepte educaționale, facilități de interes public și un parc nou.

Despre abordarea celor două investiții, Dan Chelaru, Group Sustainability Officer IULIUS, a declarat: „În 2025, sustenabilitatea a devenit și mai vizibilă în modul în care investim și dezvoltăm. Am trecut la un nou nivel, în care accentul cade pe integrarea criteriilor ESG încă din primele etape ale investiției, de la concept și finanțare până la regenerarea terenurilor. RIVUS Cluj-Napoca și proiectul de regenerare de la Constanța sunt două exemple relevante. În primul caz, performanța de sustenabilitate este integrată inclusiv în structura și cerințele finanțării, iar în al doilea, investiția începe prin remedierea unei probleme de mediu complexe, acumulate în timp. Pentru ambele proiecte am selectat birouri de arhitectură de top la nivel mondial, prezente pentru prima dată în România și recunoscute inclusiv pentru integrarea sustenabilității în abordarea lor de proiectare. Pentru noi, obiectivul este ca performanța de mediu, beneficiile pentru comunitate și valoarea economică pe termen lung să fie abordate împreună, încă din primele etape ale unei investiții”

Indicatorii operaționali sunt raportați la nivelul din 2019

Pentru proprietățile pe care le are în exploatare, IULIUS și-a fixat prin strategie o țintă pentru 2030: intensitatea emisiilor operaționale Scope 1 și 2 să fie cu 78,9% sub nivelul din 2019. Sunt incluse emisiile directe și cele indirecte. Intensitatea le raportează la activitate, spre deosebire de volumul absolut, care arată cantitatea totală.

Rezultatele comunicate de IULIUS pentru anul de raportare, comparate cu aceeași bază din 2019, sunt:

Emisiile operaționale absolute au scăzut cu 73%.

Intensitatea emisiilor operaționale s-a redus cu 86%.

Volumul absolut al apei consumate a coborât cu 22%.

Intensitatea generării deșeurilor s-a diminuat cu 19%.

Compania afirmă că electricitatea utilizată în toate proiectele existente provine integral din surse regenerabile. Panourile fotovoltaice proprii au o putere instalată care depășește 5,5 MW și asigură aproximativ 10% din necesarul anual.

Cele opt proiecte din Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Suceava sunt certificate în proporție de 100% potrivit standardelor internaționale pentru clădiri verzi, conform raportării grupului.

Grădinile și celelalte suprafețe verzi existente depășesc 180.000 mp, amenajarea lor necesitând investiții de peste 20 milioane de euro. Pentru grădinile viitoarelor dezvoltări, compania aclimatizează în pepiniere peste 2.000 de arbori maturi.

Portofoliul existent generează peste 73 de milioane de vizite anual

IULIUS dezvoltă și administrează proiecte urbane cu funcțiuni multiple și are peste 25 de ani de activitate pe piața imobiliară. Grupul operează în patru orașe: Iași, Timișoara, Cluj-Napoca și Suceava.

Proprietățile existente sunt grupate astfel:

Două ansambluri mixte: Palas Iași și Iulius Town Timișoara.

Rețeaua Iulius Mall, cu centre comerciale în Iași, Cluj-Napoca și Suceava.

Două proiecte comerciale de proximitate Family Market, în Iași.

15 imobile de birouri în Iași, Timișoara și Cluj-Napoca.

Suprafața destinată comerțului depășește 335.000 mp. Compania își descrie proiectele drept lideri regionali de piață și raportează pentru portofoliu peste 73 de milioane de vizite pe an.

Ansamblurile găzduiesc anual peste 1.000 de inițiative educaționale, culturale, sportive, de sănătate și de protecție a mediului. Spațiile publice sunt folosite pentru întâlniri și activități ale comunităților locale.

În 2025, programele sociale au inclus activități pentru educație și tineri, cultură, sport și mediu, inclusiv proiecte realizate cu organizații și comunități locale. Programul Rising Stars, destinat studenților și absolvenților, a atras 821 de candidaturi pentru 24 de locuri; după încheierea lui, 12 participanți au fost angajați de IULIUS.

Taxele și impozitele aferente proprietăților grupului au trecut, cumulat, de 330 milioane de euro până la sfârșitul anului 2025.