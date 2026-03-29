Situație explozivă la Complexul Energetic Oltenia, unde aproape 2.000 de angajați riscă să fie concediați în perioada imediat următoare. În fața acestui val de disponibilizări, Sindicatul Liber Alfa face un apel disperat la solidaritate, cerându-le celor care îndeplinesc condițiile de pensionare să facă un pas în spate pentru a salva locurile de muncă ale colegilor mai tineri.

Apel la solidaritate în fața concedierilor

Sindicatul Liber Alfa a transmis un mesaj clar către angajații Complexului Energetic Oltenia, subliniind importanța responsabilității într-un moment critic pentru companie. Membrii care îndeplinesc condițiile legale sunt încurajați să își depună dosarele și să iasă la pensie în mod demn. Pe bune, e un gest de solidaritate.

Mai mult, sindicatul le solicită și pensionarilor care încă ocupă posturi active să elibereze aceste locuri. Ideea este simplă: locurile lăsate libere ar putea fi ocupate de colegii care depind de ele pentru traiul de zi cu zi și care altfel ar ajunge pe lista de concedieri.

Cifrele dezastrului: 1.800 de oameni pe drumuri

Lucrurile stau cât se poate de serios. Începând cu data de 1 aprilie, aproximativ 1.500 de angajați urmează să fie disponibilizați.

Și nu se oprește aici.

Pe 1 mai, alte 300 de persoane ar putea rămâne fără slujbe. Disperați și fără soluții clare din partea conducerii sau a guvernului, minerii din Târgu Jiu și-au îndreptat speranțele către o întâlnire cu președintele României, Nicușor Dan (o solicitare cel puțin ciudată, având în vedere că acesta este primarul Capitalei), în încercarea de a găsi o cale de salvare a locurilor de muncă.

Protest violent în Piața Victoriei

Dar nemulțumirile nu au rămas doar la nivel declarativ. Peste 1.000 de mineri au protestat marți în București, în fața sediului Guvernului, iar manifestația a degenerat în momente tensionate. Au existat altercații cu jandarmii, iar unii protestatari au acuzat forțele de ordine că au intervenit fără provocare, folosind spray lacrimogen pentru a calma spiritele. Totul în timp ce negau informațiile conform cărora minerii ar fi încercat să doboare gardul de protecție.

Printre manifestanții din Piața Victoriei s-au infiltrat și agitatori cunoscuți pentru implicarea lor în protestele organizate pentru Călin Georgescu. V-ați fi așteptat la așa ceva?

Poziția oficială a Jandarmeriei

Iar Jandarmeria a oferit propria versiune a evenimentelor, comunicând oficial detaliile intervenției.

„În cadrul adunării publice, mai multe persoane au devenit recalcitrante, au aruncat cu obiecte asupra forțelor de ordine și au forțat dispozitivul de panouri metalice. În acest context, 2 persoane au fost extrase și conduse la autospecială, pentru stabilirea identității și aplicarea măsurilor legale în consecință”, a transmis instituția.

Impactul apelului la pensionare rămâne însă incert. În lipsa unor soluții concrete, unii dintre angajații care urmează să fie concediați se gândesc deja serios să plece în străinătate în căutarea unui loc de muncă.