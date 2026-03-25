Președintele american Donald Trump a numit 13 lideri din industria tehnologică, inclusiv pe Mark Zuckerberg de la Meta și Jensen Huang de la Nvidia, într-un nou consiliu menit să contureze politica Statelor Unite în domeniul inteligenței artificiale. Anunțul a fost făcut miercuri de Casa Albă, semnalând o nouă etapă în colaborarea dintre administrație și giganții din Silicon Valley.

Giganții tech, chemați la Casa Albă

Alături de directorul general al Meta Platforms, Mark Zuckerberg, și de cel al Nvidia, Jensen Huang, pe lista inițială se regăsesc nume sonore. Printre aceștia se numără președintele executiv al Oracle, Larry Ellison, cofondatorul Google, Sergey Brin, și directoarea generală a AMD, Lisa Su. Ei fac parte din primul grup de 13 membri din industrie numiți în Consiliul Președintelui pentru Știință și Tehnologie (PCAST).

Practic, vorbim de o mobilizare a celor mai puternice minți din tehnologie.

Miza strategică: competiția cu China

Trump a transformat asigurarea poziției de lider a Statelor Unite în domeniul inteligenței artificiale într-o prioritate centrală a celui de-al doilea său mandat. Tehnologia este văzută drept un domeniu decisiv în competiția strategică cu China. V-ați gândit vreodată cât de mult depinde viitorul geopolitic de niște linii de cod? Iar administrația nu stă pe loc. Încă din ianuarie anul trecut, la câteva zile după preluarea mandatului, președintele a cerut agențiilor federale să pregătească un Plan de Acțiune pentru Inteligență Artificială, al cărui scop este clar: reducerea barierelor de reglementare și accelerarea inovației din sectorul privat.

Un consiliu cu până la 24 de membri

Consiliul, care va juca un rol-cheie în răspunsul Americii la competiția globală, ar putea ajunge în final la 24 de membri, a precizat Casa Albă. Până la urmă, cine va coordona acest efort? Ei bine, consiliul va fi coprezidat de responsabilul Casei Albe pentru inteligenţă artificială şi criptomonede, David Sacks, și de consilierul tehnologic Michael Kratsios. Alți membri vor fi desemnați în perioada următoare.

Noile numiri semnalează o apropiere mai mare între administraţie şi marile companii de tehnologie.

Primele reacții și investiții de trilioane

Reacțiile nu au întârziat să apară. Atât Zuckerberg, cât și Nvidia au declarat că acest consiliu va contribui la consolidarea poziției Statelor Unite în domeniul inteligenței artificiale. E drept că nu toată lumea a fost la fel de vocală. Oracle a refuzat să comenteze, în timp ce Alphabet (compania-mamă a Google) și AMD nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii. În schimb, Bob Mumgaard, director general și cofondator al Commonwealth Fusion Systems, s-a alăturat si consiliului. Compania sa a precizat că includerea în PCAST reprezintă un semnal puternic al sprijinului guvernului SUA pentru industria fuziunii nucleare.

Dincolo de declarații, inteligența artificială a devenit un motor major al investițiilor în SUA. Companiile s-au angajat să cheltuiască trilioane de dolari în următorii ani, în contextul în care administrația Trump încearcă să accelereze dezvoltarea acestui sector necesar.