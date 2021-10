CIEL România: Viitorul aparține companiilor digitalizate

Din studiile CIEL România, unul dintre cei mai importanți producători de software pentru antreprenori, a rezultat că 45% dintre companiile românești au făcut investiții în digitalizare în timpul pandemiei. În peste jumătate din cazuri (61,2%) sumele alocate automatizării proceselor au fost de sub 1.000 de euro, în restul situațiilor sumele fiind cuprinse între 1.000 și 3.000 de euro (27.2%) și peste 3.000 de euro (11.6%). Se observă o creștere, în condițiile în care ultimul raport DESI (Digital Economic and Society Index) comunicat de Comisia Europeană, în iunie 2020, plasa România pe locul 26 din cele 28 de state membre UE la capitolul digitalizare atât în sistemul public, cât și cel privat. Raportul susținea totuși că țara noastră are un potențial uriaș la acest capitol, dar că digitalizarea României trebuie să înceapă cu informarea și educația jucătorilor relevanți.

”Mulți antreprenori români au rămas cu senzația că trebuie să facă credite la bancă pentru a își digitaliza afacerea, dar dotarea cu soluții software este foarte accesibilă. Contrar preconcepțiilor, investițiile în astfel de softuri nu sunt deloc scumpe. Pornesc de la 100 de euro pe an, iar antreprenorii câștigă ore bune în plus pentru fiecare angajat. Dacă îți oferi mai mult timp, prin delegarea unor sarcini repetitive, poți câștiga libertatea de a identifica alte oportunități pentru a-ți conduce afacerea spre succes. Viitorul aparține companiilor digitalizate, mai ales în contextul în care munca parțială de acasă devine o normalitate, iar pe piață și-au făcut loc noi modele de business”, declară Roxana Epure, Managing Partner CIEL România.

Automatizarea în soft este o funcționalitate care dă rezultate (lipsite de erori) mult mai rapid, în comparație cu munca fizică. Cu toate acestea, o bună parte dintre antreprenorii români se sperie când aud termeni tehnici, precum sisteme ERP, softuri de gestiune, contabilitate, e-commerce, și așa mai departe. Astfel de produse software nu fac, însă, altceva decât să ușureze activitatea antreprenorilor, prin preluarea sarcinilor repetitive ale angajaților, cum ar fi calculele de costuri, trimiterea de facturi și extrase bancare, generarea de rapoarte etc.

„Echiparea cu soft înseamnă o economie de timp foarte mare pentru că softul poate să facă lucruri în locul tău sau al echipei tale. Industria software nu își propune să înlocuiască forța de muncă umană, ci să rezolve o serie de probleme existente. Echipele operaționale nu fac față întotdeauna taskurilor zilnice, în timp ce clienții se plâng de servicii precare.

Când spunem digitalizare, vorbim despre facturi generate automat și trimise printr-un singur click, expedierea de oferte către clienți, notificări de întârzieri ale plăților, actualizări ale stocurilor și bazelor de date și multe altele. Desigur, poți face toate aceste lucruri și de unul singur, dar dacă stai și calculezi timpul de lucru alocat, automatizarea reprezintă un mare câștig. Mai ales că toată lumea se plânge de lipsa de resurse umane”, spune Roxana Epure, Managing Partner CIEL România.

Automatizările îi degrevează pe antreprenori de sarcinile repetitive și le fluidizează activitatea. Concret, reduc timpul efectiv de muncă, prin realizarea de operațiuni multiple într-un timp mai scurt. Elimină greșelile umane care pot afecta afacerea și oferă mai mult control și predictibilitate. Alte mari avantaje ale automatizărilor sunt reprezentate de reducerea nivelului de stres și creșterea productivității angajaților pe alte segmente cheie și business development. De asemenea, și rata de retenție a clienților este mai mare, în timp ce datele și rapoartele îi ajută pe antreprenori să ia decizii corecte și sigure.

CIEL România pune la dispoziția antreprenorilor români peste 20 de softuri pentru digitalizarea business-urilor pe care le conduc. Cele mai populare produse sunt cele pentru firme medii – softuri de gestiune, e-commerce, producție și de contabilitate, dar și cele pentru firme mari – sisteme ERP, în multe cazuri customizate după nevoile specifice ale companiilor.

