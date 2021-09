Peste 150 de participanți din România intră în competiția NASA Space Apps Challenge, cel mai mare hackathon din lume dedicat științei

Peste 150 de participanți din România s-au înscris la NASA Space Apps Challenge, cel mai mare hackathon internațional dedicat științei, care va avea loc în weekendul următor, 2-3 octombrie, online. Marele premiu al competiției globale este șansa de a participa la lansarea unei navete spațiale în 2022.

Cei care doresc să participe trebuie să completeze aplicația disponibilă pe pagina dedicată evenimentului în unul dintre orașele organizatoare din România: București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași.

Echipele vor avea de rezolvat una dintre cele 28 de provocări propuse din domenii precum Artificial Intelligence/Machine Learning, Apps, Data Organization, Game, Hardware, Knowledge, Lunar Surface Operations, Risk, Science Applications, Space Travel.

Participanții își pot crea propria provocare, însă aceasta nu va intra în jurizarea finală.

Cele două echipe câștigătoare din fiecare oraș se vor califica în etapa globală și vor intra în competiția pentru marele premiu: șansa de a asista la lansarea unei navete spațiale. În plus, NASA oferă alte zece premii. Echipele câștigatoare vor încărca duminică, 3 octombrie, soluțiile lor în platforma globală pentru următoarea etapă.

Pe parcursul hackathonului din România, concurenții vor primi ajutor și consultanță din partea mentorilor dedicați, iar proiectele vor fi jurizate de o echipă de experți din România. Echipele vor fi asistate în cele 48 de ore de competiție de reprezentanți ai Vodafone România, Bosch, Google, Thales, Endava, Profi, Tradesilvania și Cloud Software Development.

Premiile NASA pentru câștigătorii hackathonului

Echipele câștigătoare din România vor fi evaluate alături de celelalte proiecte câștigătoare la nivel global de experții agenției spațiale. Vor fi selectați apoi câștigătorii pentru cele zece premii globale: Best Use of Science, Best Use of Data, Best Use of Technology, Galactic Impact, Best Mission Concept, Most Inspirational, Best Storytelling Award (premiu nou), Global Connection Award (premiu nou), Art & Technology Award (premiu nou), Local Impact Award (premiu nou).

Mai multe detalii despre evenimentul din acest an sunt disponibile pe pagina de Facebook: NASA Space Apps Challenge Romania.

În 2020, la nivel internațional, Space Apps s-a bucurat de aproximativ 26.000 de participanți, care au creat 2.303 de proiecte. Lista completă a finaliștilor hackathonului din 2020 poate fi accesată https://2020.spaceappschallenge.org/awards/global-finalists. Anul trecut, patru echipe din România s-au calificat pentru etapa de jurizare internațională a competiției.

Hackathonul internațional NASA Space Apps Challenge este un program inovator de incubare al NASA, organizat anual. Programul cooptează mii de oameni din întreaga lume, care lucrează cu datele deschise ale NASA într-un sprint de 48 de ore. De la lansare, în anul 2012, NASA Space Apps Challenge a cooptat peste 150.000 de oameni din peste 150 de țări și teritorii.

Conceptul Space Apps mizează pe colaborare, creativitate și gândire critică, stimulează interesul pentru știința și explorarea spațiului și a Pământului și încurajează creșterea și diversitatea în rândul următoarei generații de oameni de știință, tehnologi, designeri și ingineri. Space Apps este administrat de Divizia de Științe a Pământului, Direcția Misiunii Științifice, la sediul NASA din Washington, DC.