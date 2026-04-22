Piața rezidențială din România a intrat într-o nouă eră. Dezvoltatorii nu mai vând doar apartamente, ci ecosisteme complete, iar școala privată a devenit, pe neașteptate, o ancoră de vânzări. One United Properties, de exemplu, construiește două campusuri cu o investiție de 27 de milioane de euro, în timp ce operatori precum Genesis College ancorează cartiere întregi, transformând radical zone precum Străulești.

Școala privată, noul magnet pentru cumpărători

După preț și locație, școala privată din proximitate a devenit al treilea argument decisiv în alegerea unei locuințe. Aceasta este concluzia conferinței ZF Tendințe în rezidențial 2026. dezvoltatorii au înțeles că familiile tinere caută mai mult decât ziduri. Ioana Necula, CEO și fondator al Genesis College, a punctat exact această schimbare. „O şcoală privată bună poate fi o ancoră importantă în procesul de vânzare. Am văzut zona Străuleşti ancorându-se şi crescând mult cu noi, unde avem campusul“, a declarat ea.

Numai ca problema, spune ea, este că dezvoltatorii încă văd școala „ca pe un chiriaş, o tranzacţie comercială“, nu ca pe un partener real în construirea unei comunități. Iar cererea este uriașă. „Cererea pentru şcoli private este foarte mare. Atragerea familiilor tinere ţine în primul rând de partea educaţională“, a adăugat Necula. Până la urmă, soluția propusă de ea este un parteneriat, nu o simplă tranzacție: „Nu vreau să construiesc clădirea, nu sunt dezvoltator. Cred într-o dezvoltare împreună cu dezvoltatorul, pentru a oferi serviciile educaţionale.“

Investiții de zeci de milioane de euro în campusuri

Unii dezvoltatori au trecut deja la fapte. One United Properties a angajat 27 de milioane de euro pentru a construi două școli, la One Lake District și One Academy Club. Beatrice Dumitrașcu, CEO al Residential Division, explică viziunea companiei. „Credem în parteneriatele public-privat şi credem că nu trebuie doar să cerem, trebuie să şi oferim“, a spus aceasta. Iar rezultatele se văd. Compania a intrat în 2026 cu un portofoliu pentru anii 2026-2028 contractat în proporție de 74%, adică 353,8 milioane de euro de încasat. La One Floreasca Sunset, de exemplu, peste jumătate din unități s-au vândut în doar trei zile, la un preț de 5.000 de euro pe metru pătrat.

Și alți jucători mari se mișcă. HILS Development, cu peste 3.000 de apartamente în construcție în patru proiecte, vizează o medie de 1.000 de livrări pe an în următorii trei ani. Bogdan Bălaşa, general manager, subliniază că „economia are nevoie în primul rând de stabilitate şi predictabilitate“. Argumentul principal pentru cerere rămâne stocul vechi de locuințe din Capitală, unde 80-90% din cele 900.000 de unități sunt construite înainte de 1989.

Ce spun cifrele reci ale pieței

Dincolo de proiecte, datele concrete arată o piață în plină transformare. Răzvan Ionescu, CCO la Imobiliare.ro, confirmă că „T1 a continuat tendinţa de încetinire din T4“. Oferta de locuințe noi a scăzut cu peste 20% în majoritatea orașelor, în timp ce prețurile au crescut cu 12% de la an la an. Dar tranzacțiile se mențin cu peste 20% sub nivelul anului trecut.

Scăderile au fost spectaculoase în ianuarie și februarie. V-ați fi așteptat la o asemenea scădere în Constanța? Acolo, prăbușirea s-a apropiat de 50%. Deși în martie au apărut semne de revenire, segmentul de locuințe noi rămâne cel mai afectat de creșterea TVA.

Piața nu mai vinde apartamente, ci ecosisteme.

În 2026, valoarea adăugată în rezidențial nu mai vine dintr-un simplu bloc, ci din cât de bine se leagă toate piesele puzzle-ului: dezvoltatorul, școala, platforma de date și, fireste banca. Aici se dă bătălia pentru clientul viitorului.