Pragul psihologic de 100.000 de euro pentru un apartament vechi cu trei camere a fost depășit în toate cartierele din București. Dacă în martie 2025 existau patru zone în Capitală cu prețuri sub această valoare, acum nu mai există niciuna. Diferența dintre cel mai ieftin și cel mai scump apartament de acest tip a ajuns la o valoare colosală de 120.000 de euro.

Evoluția prețului mediu

Prețul mediu cerut pentru un apartament vechi cu trei camere din Capitală a atins în martie 2026 valoarea de 137.923 de euro. Vorbim de o creștere de 1.154 de euro, adică 0,8%, față de luna februarie a aceluiași an. Dar, comparativ cu martie 2025, saltul este de-a dreptul spectaculos: un avans anual de 13,8%, echivalentul a 16.769 de euro în plus la prețul de listare.

Extremele pieței imobiliare

Cea mai ieftină zonă rămâne 1 Decembrie, unde prețurile pornesc de la 100.000 de euro. La polul opus, în zonele Unirii și Victoriei, vârful este înregistrat la 220.000 de euro. Numai că aici lucrurile stau puțin diferit. În mod paradoxal, cea mai scumpă zonă, Unirii-Victoriei, este și singura în care prețul cerut a scăzut în ultimul an, cu aproape 6%. Stai puțin, cum vine asta? E drept că piața imobiliară are uneori o logică proprie, greu de descifrat la prima vedere.

Dinamica pe cartiere în martie

În luna martie, unele cartiere au înregistrat creșteri lunare semnificative. Cele mai mari scumpiri, de 6.000 de euro, s-au consemnat în Berceni, Crângași, Drumul Taberei și Militari. Acestea sunt urmate de Colentina și Dristor, unde prețurile au urcat cu 3.000 de euro.

Iar pe de altă parte, au existat și scăderi. În zona Iancului – Mihai Bravu prețurile au coborât cu 7.000 de euro, în timp ce în Moșilor – Ștefan cel Mare s-a înregistrat cea mai mare ieftinire lunară, de 8.000 de euro.

Restul zonelor au stagnat.

Ce susține creșterea?

V-ați întrebat ce anume alimentează această tendință aparent de neoprit? Accesibilitatea achiziționării unei locuințe rămâne susținută de creșterea salariilor, dar și de dobânzile la creditele ipotecare, care se mențin la un nivel considerat atractiv. Acest context ar putea menține dinamica pozitivă a prețurilor și în lunile următoare, chiar dacă ritmul anual de creștere ar putea să se mai tempereze treptat.

Luna martie a adus un grad de dinamism mai ridicat față de perioadele anterioare, pe fondul unui număr mai mare de anunțuri. Trebuie menționat însă că această efervescență s-a concentrat în zone care, în ultimele luni, nu au fost tocmai lichide. Pentru a reflecta tendințe reale și nu variații punctuale ale ofertei, creșterile și scăderile semnificative au fost plafonate (o metodologie standard în astfel de analize) la 5%.