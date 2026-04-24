Bucureștiul și marile orașe din România ar trebui să spună un NU hotărât autostrăzilor care le traversează. Acesta este avertismentul tranșant venit de la Charles Montgomery, unul dintre cei mai influenți urbaniști din lume, prezent la Iași ca invitat special al TILIA, Summitul Orașelor din România. Soluția propusă de el este simplă la prima vedere: transport public performant, infrastructură pentru biciclete și cât mai multe spații verzi.

Exemplul Vancouverului din 1968

Montgomery, autorul celebrei cărți „Orașul Fericit”, a oferit exemplul propriului său oraș, Vancouver. În 1968, o puternică mișcare cetățenească s-a opus construirii unei autostrăzi prin centrul orașului canadian. Și au avut câștig de cauză. Astăzi, Vancouver nu are autostrăzi în zona principală, bazându-se pe o rețea eficientă de transport public, pe biciclete și pe cartiere dense, pline de viață și gândite pentru pietoni.

„A fost o decizie inteligentă, luată în 1968, să spunem nu autostrăzilor urbane. Cred că oraşele mai mici din România ar trebui să urmeze acest exemplu„, a afirmat urbanistul.

E drept că situația pare familiară. Orașele noastre trec acum prin febra pe care statele occidentale o experimentau în anii ’70, când investeau masiv în autostrăzi urbane pe care, ulterior, le-au demontat cu costuri uriașe. Sfatul lui Montgomery pentru România? Săriți peste această etapă greșită.

Orașe care pun oamenii pe primul loc

Dar cum arată, mai exact, un oraș care refuză acest model? Urbanistul a oferit câteva exemple concrete. Houten, o suburbie a Amsterdamului, a fost construită de la zero pentru a prioritiza bicicletele. Acolo, copiii și vârstnicii se pot deplasa liber, fără teama mașinilor, iar legătura cu metropola este asigurată de un tren ușor.

Un alt model este cartierul „French Quarter” din orașul german Tübingen. Acesta a fost dezvoltat după modelul Baugruppen (grupuri de oameni care își construiesc împreună propriile clădiri rezidențiale), cu imobile mici de apartamente și curți comune, creând o trecere naturală de la spațiul privat la cel public. Chiar și Viena, un oraș de cinci-șase ori mai mare decât Iașul, este un reper european în acest sens.

Iar ideea de bază este simplă. „atunci când punem maşinile în centrul oraşului, pierdem spaţiu, libertate şi, în cele din urmă, fericire”. Transformarea Times Square din New York, eliminarea mașinilor din jurul școlilor din Paris sau conceptul de cartiere fără parcări sunt doar câteva exemple prin care spațiul urban poate fi recuperat pentru oameni.

Rolul dezvoltatorilor și al primăriei

Până la urmă, cine construiește orașele astea? Relația dintre dezvoltatorii imobiliari și administrația locală este esențială. Montgomery susține că primul pas este existența unui plan urban coerent, care să ghideze mobilitatea și să conecteze cartierele pietonale.

Numai că dezvoltatorii au nevoie de un singur lucru fundamental: certitudine.

„Dezvoltatorii vor conduce acele planuri dacă vor avea certitudine din partea oraşului. Ceea ce vor dezvoltatorii cel mai mult este să ştie care este planul, nu să spere sau să speculeze pe terenuri ori să plătească un politician pentru a obţine ce vor”, a spus Charles Montgomery.

„designul urban dictează comportamentul, iar oraşele pe care le construim astăzi ne pot apropia sau, dimpotrivă, ne pot izola”, a argumentat Montgomery în prezentarea sa.

Interesant este că urbanistul, care a oferit o viziune atât de clară pentru viitorul orașelor românești, nu a vizitat niciodată Bucureștiul.