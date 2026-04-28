Inteligența artificială împinge sistemele financiare globale către un punct de ruptură, forțând o regândire fundamentală a infrastructurii bancare. Lideri de la Microsoft și Chainalysis avertizează că sistemele moștenite, pe care se bazează astăzi băncile, sunt sub o presiune tot mai mare pe măsură ce tranzacțiile executate de mașini la scară largă devin noua normalitate.

Punctul de ruptură pentru sistemele bancare

Bill Borden, vicepreședinte corporativ al serviciilor financiare globale la Microsoft, a declarat tranșant că sistemele vechi se apropie de limită. Complexitatea cerințelor de tranzacționare crește exponențial. Iar punctul de cotitură apare atunci când „latența, scara și complexitatea încep să îți afecteze capacitatea de a concura”, a explicat Borden în cadrul unui eveniment din New York, forțând companiile să regândească modul în care sunt construite sistemele lor. Până la urmă, nu e o noutate că automatizarea există de mult în finanțe.

Numai că acum lucrurile stau puțin diferit.

De la capacitate la încredere

Accentul se mută acum de la capabilitatea tehnică la încredere și control. V-ați gândit vreodată cine răspunde când un algoritm greșește o tranzacție de miliarde? Borden a subliniat exact această problemă: „Nu este vorba despre, poate tehnologia să automatizeze… executarea unei strategii de hedging – asta se poate face. Întrebarea este: poți avea încredere în ea? O poți audita și controla?”.

Microsoft dezvoltă deja unelte pentru a gestiona această tranziție. Acestea includ sisteme care atribuie identități și permisiuni agenților AI și le urmăresc acțiunile. Într-un mediu puternic reglementat, cum e cel bancar, firmele trebuie să poată demonstra „ce a controlat” decizia și dacă un sistem „a respectat politica” atunci când hotărârile sunt luate fără intervenție umană directă.

Modelul crypto, un exemplu neașteptat

Jonathan Levin, co-fondator și CEO al Chainalysis, susține că sectorul crypto oferă deja un model funcțional pentru finanțele automatizate. Rețelele blockchain procesează volume uriașe de tranzacții prin contracte inteligente și portofele software, creând un mediu similar cu sistemele bazate pe agenți AI. „Ne-am pregătit pentru aceste momente cu mult înaintea altor părți din industria serviciilor financiare”, a afirmat Levin.

O declarație curajoasă.

Și experiența se extinde și la managementul riscurilor. Levin a oferit ca exemplu eforturile de a urmări fondurile ilicite prin „mii de portofele diferite”, un tip de monitorizare esențial într-un sistem unde tranzacțiile se desfășoară la scară masivă, fără implicare umană directă.

Viitorul hibrid: Ce ne așteaptă în 10 ani

Privind spre viitor, ambii executivi se așteaptă la o coexistență a diferitelor sisteme. Jonathan Levin este de părere că „majoritatea comerțului în 10 ani va fi decontată pe infrastructură publică”.

În schimb, Bill Borden are o viziune mai integrată. El consideră că sistemele tradiționale (gândiți-vă la rețelele interbancare actuale) nu vor dispărea pur și simplu. „Chiar cred că sistemele tradiționale vor continua să existe”, a spus Borden, adăugând că software-ul va acționa ca un strat de legătură între blockchain-urile publice, rețelele private și infrastructura existentă.