Bitcoin se apropie de pragul de 75.000 de dolari, un nivel care atrage din ce în ce mai multă atenție din partea analiștilor. O depășire clară și susținută a acestei bariere ar putea marca o schimbare structurală importantă pe piață, transformând faza actuală de consolidare într-un nou trend ascendent.

Pragul de 75.000 de dolari, un test important

Analiștii consideră că o trecere sustenabilă peste 75.000 de dolari ar putea fi un semnal puternic. „O depășire clară a pragului de 75.000 de dolari nu ar fi doar o altă mișcare ascendentă; ar reprezenta o ieșire structurală din consolidare și probabil ar muta piața într-un nou trend ascendent”, a declarat Mati Greenspan, fondatorul Quantum Economics și fost analist senior la eToro. Criptomoneda nu a mai depășit acest nivel din 2 februarie, când a început un trend descendent de la un vârf de scurtă durată de 95.000 de dolari, ajungând la aproximativ 62.000 de dolari pe 5 februarie.

Greenspan subliniază că miza nu este o simplă atingere a valorii. „Întrebarea cheie nu este dacă tranzacționăm pentru scurt timp peste 75.000 de dolari, ci dacă putem menține acest nivel”, a adăugat el, menționând că acceptarea deasupra acestui prag ar semnala putere și ar atrage capital nou.

Un prag psihologic sau o capcană?

Nu toată lumea vede acest prag ca pe un punct de cotitură tehnic. Kevin Murcko, analist și CEO al exchange-ului Coinmetro, consideră că numerele rotunde precum 75.000 de dolari acționează mai degrabă ca niște puncte focale pentru participanții la piață. „Traderii, în special cei care nu sunt atât de experimentați, tranzacționează în general în jurul numerelor rotunde”, a explicat Murcko, adăugând că aceste niveluri atrag interes atât la cumpărare, cât și la vânzare.

Momentul și contextul general sunt, până la urmă, decisive. „În majoritatea cazurilor, dacă vedem știri care împing prețul spre 75.000 de dolari, același impuls îl poate duce și dincolo de acest prag”, a mai spus el. În cazul unui eșec, riscurile par limitate. Greenspan crede că structura pieței rămâne solidă, chiar și într-un scenariu negativ. „Dacă nu se menține, atunci avem încă un suport puternic la 65.000 de dolari.”

Următoarea țintă 85.000 de dolari

Odată depășit pragul de 75.000 de dolari, calea s-ar putea deschide către noi maxime. Han Tan, analist șef la Bybit Learn, crede că o spargere convingătoare a acestei rezistențe ar atrage cumpărătorii care au stat pe margine și ar putea deschide drumul către zona de 85.000 de dolari. E drept că un astfel de avans ar depinde de un context macro favorabil, inclusiv de calmarea tensiunilor geopolitice și de continuarea intrărilor de capital în ETF-uri.

Dar v-ați gândit că poate pragul cu adevărat important este altul? Dessislava Ianeva, analist la Nexo Dispatch, este de părere că nivelul de 75.000 de dolari este mai mult psihologic. Potrivit ei, „75.000 de dolari este un prag psihologic vizibil, dar 79.000 de dolari este nivelul care contează structural”, indicând media mobilă de 100 de zile și o zonă anterioară de respingere a prețului.

O piață schimbată, cu jucători noi

Modul în care se comportă Bitcoin în acest ciclu pare să fie diferit, influențat de schimbări structurale mai ample. „Bitcoin nu se tranzacționează ca într-un ciclu pur condus de retail”, afirmă Jason Fernandes, analist de piață și co-fondator AdLunam. El invocă factori precum intrările persistente în ETF-uri, o cantitate mai mică de monede disponibile liber pe piață și grupuri mai puternice de deținători pe termen lung (așa-numiții „holders”).

Iar datele recente par să confirme această dinamică. ETF-urile spot pe Bitcoin din SUA au înregistrat în martie intrări nete de 1,32 miliarde de dolari, punând capăt unei serii de patru luni de ieșiri. Fernandes adaugă că, deși Bitcoin poate suferi în continuare scăderi bruște în timpul șocurilor de lichiditate, acesta tinde să-și revină rapid, anticipând adesea mișcările activelor de risc tradiționale. „Creșterea prețurilor la petrol și stresul geopolitic mențin așteptările inflaționiste ridicate și întârzie relaxarea politicilor monetare”, a concluzionat el.