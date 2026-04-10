Cabinetul japonez a aprobat un proiect de amendament care clasifică criptomonedele drept produse financiare, o schimbare majoră față de statutul lor actual de simple instrumente de plată. Noua lege, care ar putea intra în vigoare în anul fiscal 2027, va aduce activele digitale sub incidența Legii privind Instrumentele Financiare și Bursele de Valori.

O nouă lege, reguli mai stricte

Până acum, Japonia a tratat criptomonedele în principal ca pe un instrument de plată, reglementat prin Legea privind Serviciile de Plată. Abordarea se concentra pe custodie, verificări anti-spălare de bani și înregistrarea burselor. Lucrurile stau însă pe cale să se schimbe radical.

Noua propunere legislativă aduce activele crypto sub umbrela Legii privind Instrumentele Financiare și Bursele de Valori (un cadru legislativ folosit pentru acțiuni și alte titluri de valoare). Iar noile reguli interzic tranzacțiile privilegiate (insider trading) și obligă emitenții să publice rapoarte anuale. E drept că era nevoie de mai multă ordine pe această piață.

Pedepse de până la 10 ani de închisoare

Numai că modificările nu se opresc aici. Sancțiunile pentru nerespectarea legii vor crește mare. Operarea fără înregistrare ar putea atrage o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare, în creștere de la pragul actual de trei ani.

Amenzile ar putea crește și ele până la 10 milioane de yeni, echivalentul a 62.800 de dolari.

În plus, Comisia de Supraveghere a Valorilor Mobiliare și a Burselor va primi o autoritate extinsă pentru a supraveghea piața. V-ați gândit vreodată cum ar arăta piața locală cu astfel de reguli?

Protecție pentru investitori și transparență

Măsura are ca scop extinderea ofertei de capital, asigurarea corectitudinii pieței și, cel mai important, protejarea investitorilor. Ministrul pentru Servicii Financiare, Satsuki Katayama, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că mișcarea „va extinde oferta de capital de creștere ca răspuns la schimbările de pe piețele financiare și de capital, asigurând corectitudinea pieței, transparența și protecția investitorilor.” se dorește o piață mai matură și mai sigură pentru toată lumea.