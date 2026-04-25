Un prag istoric a fost atins vineri, semnalând o accelerare a instituționalizării pieței bitcoin, dominată ani la rând de investitorii de rând. Opțiunile legate de ETF-ul pe bitcoin al BlackRock, IBIT, au depășit ca valoare totalul tranzacțiilor similare de pe platforma offshore Deribit, un jucător dominant până acum. banii grei de pe Wall Street nu mai stau pe margine.

Cifrele care rescriu ierarhia

Valoarea în dolari a contractelor de opțiuni IBIT active pe Nasdaq, așa-numitul interes deschis (OI), a fost de 27,61 miliarde de dolari. Suma este puțin mai mare decât cele 26,90 miliarde de dolari înregistrate de opțiunile pe bitcoin de la Deribit, conform datelor agregate de protocolul descentralizat Volmex.

Iar acest lucru este izbitor, mai ales că opțiunile IBIT au reușit în doar doi ani să recupereze decalajul față de piața de opțiuni pe bitcoin a Deribit, care funcționează încă din 2016.

O performanță remarcabilă.

Acest reper indică faptul că infrastructura reglementată și de nivel instituțional pentru investiții și derivate pe bitcoin din SUA nu mai este pe locul doi față de piața offshore. Mai mult, o piață reglementată în plină expansiune în Statele Unite ar putea încuraja și mai multe instituții de pe Wall Street să exploreze activele digitale.

Ce înseamnă această schimbare?

Sidrah Fariq, șeful global de vânzări retail și business la Deribit, descrie ascensiunea IBIT ca fiind un plus net pentru întregul ecosistem al derivatelor crypto. „Retailul din SUA nu se poate înscrie pe platforme precum Deribit, așa că opțiunile iShares Bitcoin Trust (IBIT) le oferă acces direct la levier reglementat și expunere la opțiuni. Acest lucru este susținut și de mediul macro actual, cu incertitudine în lanțul de aprovizionare, șocuri energetice și riscuri geopolitice mai largi, ceea ce stimulează în mod natural cererea de strategii de acoperire a riscurilor și de opțiuni”, a declarat Fariq.

Dar ce sunt, mai exact, opțiunile? Gândiți-vă la ele ca la un preț simbolic plătit pentru a rezerva dreptul de a cumpăra sau vinde un activ la un preț prestabilit în viitor. O opțiune „call” oferă dreptul de a cumpăra (un pariu pe creștere), în timp ce o opțiune „put” oferă dreptul de a vinde.

Aceeași scară, strategii diferite

Deși cele două piețe sunt acum similare ca dimensiune, ele sunt poziționate diferit, dezvăluind multe despre sentimentul traderilor din fiecare. Potrivit Volmex, cea mai mare parte a interesului deschis pentru opțiunile call IBIT indică așteptări ca ETF-ul să ajungă la niveluri echivalente cu un preț al BTC de 109.709 dolari pe termen scurt. Asta înseamnă cu aproximativ 41% mai mult decât prețul actual de 77.400 de dolari.

Poziționarea în opțiunile Deribit este, si optimistă, dar puțin mai măsurată, sugerând așteptări de creștere până la 106.000 de dolari. Cum vine asta?

„Concentrarea interesului deschis pentru opțiunile call onshore este cu aproximativ 4 puncte procentuale mai departe de prețul curent decât cea offshore, iar delta medie onshore este puțin mai mică. Acest lucru este în concordanță cu fluxul onshore dominat de speculațiile retail pe creștere și de programele sistematice de vânzare de opțiuni call, ambele concentrând interesul deschis la prețuri de exercitare mai îndepărtate”, se arată într-un raport Volmex.

Investitorii ETF sunt mai răbdători

Analiza activității pe ambele piețe sugerează că, în medie, scadențele din octombrie 2026 sunt preferate pentru IBIT, în timp ce scadențele din august domină pe Deribit. V-ați fi gândit la o asemenea diferență de strategie?

„Opțiunile IBIT au o scadență cu aproximativ două luni mai lungă, pe o bază ponderată cu interesul deschis. Diferența este aproximativ simetrică între opțiunile put și call, sugerând că reflectă baza de deținători subiacenți, investitori ETF pe un orizont mai lung onshore versus poziționare mai tactică offshore, mai degrabă decât o cerere asimetrică pentru protecție sau pentru câștiguri”, a notat Volmex.

În plus, volatilitatea implicită a IBIT, care măsoară fluctuațiile așteptate în următoarele patru săptămâni, este mai mare decât cea derivată din opțiunile pe BTC de la Deribit. Volmex atribuie această primă unei particularități structurale: deoarece deținătorii de ETF-uri nu pot vinde în lipsă (short) bitcoin direct, ei cumpără opțiuni put ca singura lor metodă de acoperire a riscului (practic, singura lor metodă de a se proteja de o scădere). Această cerere menține volatilitatea IBIT ușor ridicată.

Competiție sau expansiune?

Cert e că ascensiunea rapidă a IBIT pe piața opțiunilor este izbitoare și rivalizează acum cu Deribit ca scară. totusi cele două nu sunt substitute directe, deoarece opțiunile IBIT se adresează în principal investitorilor reglementați, onshore, în timp ce Deribit rămâne platforma de bază pentru investitorii globali.

„Nu văd asta ca pe o competiție. Dimpotrivă, extinde piața. Pe măsură ce mai mulți participanți se familiarizează cu tranzacționarea opțiunilor prin IBIT, acest lucru alimentează în cele din urmă ecosistemul mai larg, iar platforme precum Deribit beneficiază de o sofisticare și un flux crescute”, a concluzionat Fariq.