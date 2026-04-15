O propunere actualizată în repozitoriul oficial Bitcoin ar putea schimba fundamental regulile jocului. deținătorii de Bitcoin ar putea fi forțați să-și mute monedele în adrese noi, rezistente la computerele cuantice, altfel riscând înghețarea permanentă a acestora în rețea. Promisiunea fundamentală a Bitcoin, veche de 16 ani, conform căreia nimeni nu îți poate atinge monedele fără cheia privată, este acum contestată chiar din interiorul comunității de dezvoltatori.

Ce este BIP-361 și de ce e nevoie de el?

Jameson Lopp, un contributor cunoscut în comunitatea Bitcoin, alături de alți criptografi, a propus o măsură radicală denumită Bitcoin Improvement Proposal (BIP)-361. Aceasta vine ca răspuns la avertismentele tot mai dese, inclusiv un raport recent de la Google, care susțin că viitoarele computere cuantice ar putea sparge criptografia actuală a rețelei. Termenul limită avansat de unii observatori este anul 2029.

Dar cum vine asta, mai exact? Fiecare portofel Bitcoin este securizat printr-un algoritm numit ECDSA. Când faci o tranzacție, cheia ta publică (derivată din cea privată, secretă) este dezvăluită permanent pe blockchain. Problema e că un computer cuantic suficient de puternic ar putea folosi această cheie publică pentru a-ți deduce cheia privată și a-ți fura fondurile. Iar conform studiului Google din martie, în adrese vulnerabile se aflau aproximativ 6,7 milioane de BTC.

Migrarea forțată în trei etape

Propunerea BIP-361, care se bazează pe o propunere anterioară (BIP-360), structurează migrarea pe parcursul mai multor ani, în trei faze distincte.

Faza A ar urma să intre în vigoare la trei ani de la activare și ar bloca trimiterea de noi bitcoini către adresele vechi, vulnerabile cuantic. Vei putea în continuare să cheltui din aceste adrese, dar nu vei mai putea primi nimic în ele.

Apoi, Faza B, programată la cinci ani de la activare, ar invalida complet semnăturile vechi (ECDSA și Schnorr). Orice încercare de a cheltui din portofelele vulnerabile va fi respinsă de rețea.

Practic, monedele tale ar deveni inutilizabile.

În final, Faza C este o potențială soluție de salvare, încă în stadiu de cercetare. Aceasta ar putea permite deținătorilor cu portofele înghețate să-și dovedească proprietatea folosind o dovadă de tip „zero-knowledge” (o metodă de a demonstra că știi un secret fără a dezvălui secretul însuși) pentru a-și recupera fondurile.

Reacția dură a comunității

Ideea de a îngheța monede, chiar și pentru a le proteja de o amenințare viitoare, lovește direct în principiul suveranității și controlului neîngrădit asupra fondurilor. V-ați fi gândit vreodată că însăși comunitatea de dezvoltatori ar contesta acest principiu?

Numai că reacțiile nu au întârziat să apară. Un utilizator X a comentat: „Această propunere cuantică este extrem de autoritară și confiscatorie, dar, fireste, vine de la Lopp. Nu există o justificare solidă pentru a forța actualizarea și a invalida vechile cheltuieli. Actualizarea ar trebui să fie 100% voluntară”. Un altul a adăugat: „Miroase a planificare centralizată, cu termene limită, constrângerea comportamentului și migrație forțată”.

Apărarea dezvoltatorilor: o măsură defensivă

În schimb, dezvoltatorii văd lucrurile complet diferit, catalogând propunerea drept o măsură de autoapărare necesară pentru supraviețuirea pe termen lung a rețelei.

Aceștia au declarat: „Acesta nu este un atac ofensiv, ci mai degrabă unul defensiv: teza noastră este că ecosistemul Bitcoin dorește să se apere pe sine și interesele sale împotriva celor care ar prefera să nu facă nimic și să permită unui actor rău intenționat să distrugă atât valoarea, cât și încrederea”. În acest scenariu, deținătorii ar rămâne tehnic proprietarii monedelor, dar ar pierde capacitatea de a le muta vreodată.