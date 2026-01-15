Un proiect de lege privind structura pieței activelor digitale este descris de republicanii din Senatul SUA drept un efort bipartizan, deși unii democrați se opun anumitor prevederi. Proiectul, programat pentru dezbatere joi în Comisia Bancară a Senatului, generează opinii divergente în rândul liderilor industriei crypto, parlamentarilor și experților, relatează Cointelegraph.

Poziția republicanilor: „Mit versus realitate”

Republicanii din Comisia Bancară, conduși de senatorul Tim Scott, au publicat marți un document intitulat „mit versus realitate” despre proiectul de lege CLARITY Act. Aceștia resping ideea că legislația „a fost scrisă de industrie și servește intereselor industriei”, afirmând că obiectivul principal este protecția investitorilor. Potrivit senatorilor republicani, proiectul este rezultatul unui efort îndelungat. „Proiectul de lege a fost modelat de ani de muncă bipartizană, de un angajament extins cu autoritățile de reglementare și de aplicare a legii și de o concentrare pe rezultate de interes public”, se arată în document. Aceștia susțin că „legea consolidează securitatea națională, protejează investitorii și asigură că inovația are loc sub reguli clare și aplicabile”.

Îngrijorări în rândul companiilor crypto

Asigurările republicanilor nu au eliminat opoziția din partea unor companii crypto. Galaxy Digital a avertizat într-o notă de cercetare că proiectul de lege ar putea extinde supravegherea guvernamentală și măsurile coercitive asupra utilizatorilor. Bursa de criptomonede Coinbase și-ar putea retrage sprijinul dacă nu se modifică prevederile privind recompensele pentru stablecoins. Faryar Shirzad, directorul de politici al Coinbase, a declarat pentru CNBC că anumite secțiuni ale proiectului provoacă companiei „o îngrijorare enormă”. Una dintre acestea ar putea împiedica Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) să aprobe „tokenizarea piețelor de acțiuni”. Dezbaterea proiectului a fost amânată de anul trecut, pe fondul preocupărilor legate de finanțele descentralizate (DeFi) și al blocajului guvernamental.

Procesul legislativ și versiunea amendată

Luni a fost publicată o versiune modificată a legii CLARITY, care propune un compromis: interzicerea randamentelor pasive pentru stablecoins, fără a elimina complet recompensele. Viitorul acestei versiuni este incert. Ședința de dezbatere de joi, cunoscută ca „markup”, va fi decisivă pentru forma finală a legislației. În cadrul acesteia se va stabili sprijinul pentru amendamentele propuse atât de democrați, cât și de republicani, și se va vota includerea lor în textul proiectului.

Implicarea mai multor comisii din Senat

Procesul legislativ implică mai multe entități. Comisia pentru Agricultură a Senatului, controlată de republicani, va publica propriul proiect legislativ pe 21 ianuarie și va organiza o dezbatere pe 27 ianuarie. Cele două comisii, Bancară și pentru Agricultură, vor aborda aspecte diferite, inclusiv modul în care agenții precum SEC și Comisia pentru Tranzacționarea Contractelor Futures pe Mărfuri (CFTC) vor reglementa piața activelor digitale.