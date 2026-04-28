Robinhood a raportat o scădere drastică a veniturilor din tranzacționarea criptomonedelor pentru primul trimestru al anului 2026. Și totuși, în ciuda acestei prăbușiri, veniturile totale ale platformei de tranzacționare au crescut, arătând o schimbare majoră în strategia companiei și în comportamentul utilizatorilor săi.

Venituri din crypto în cădere liberă

Cifrele arată clar o reorientare a clienților. Veniturile legate de criptomonede au scăzut cu un procent uriaș, 47%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 134 de milioane de dolari. Suma este mult sub cele 252 de milioane de dolari înregistrate în primul trimestru din 2025. La prima vedere, datele par dezastruoase pentru acest segment de business.

Pariurile pe evenimente, noua mină de aur

Numai că lucrurile stau puțin diferit. Scăderea a fost compensată de o creștere spectaculoasă în alte segmente, pe măsură ce activitatea clienților s-a mutat către alte produse de tranzacționare. Veniturile bazate pe tranzacții au urcat la 623 de milioane de dolari, de la 583 de milioane în anul precedent. Motorul principal al acestei creșteri a fost o explozie a așa-numitelor contracte pe evenimente, care au generat o mare parte din categoria „alte venituri din tranzacții”.

Iar această categorie a crescut cu un incredibil 320% de la an la an, atingând 147 de milioane de dolari. Pe bune, v-ați fi gândit la asta? Utilizatorii au tranzacționat un număr record de 8,8 miliarde de contracte pe evenimente în timpul trimestrului, reflectând un interes tot mai mare pentru piețele de predicții. Aceste produse permit utilizatorilor să plaseze pariuri pe rezultatul unor evenimente din lumea reală (cum ar fi creșterea ratelor dobânzilor sau cine ar putea câștiga alegerile).

Cifrele generale și reacția pieței

Per total, veniturile totale au crescut cu 15%, ajungând la 1,07 miliarde de dolari, față de 927 de milioane de dolari în urmă cu un an. Profitul net a înregistrat și el o creștere de 3%, la 346 de milioane de dolari. Câștigul ajustat pe acțiune a fost de 0,38 dolari, puțin peste cel de 0,37 dolari din perioada similară a anului anterior, dar a ratat estimările analiștilor, care se așteptau la 0,39 dolari.

Dar investitorii nu par convinși.

Acțiunile HOOD au scăzut cu 6% în tranzacțiile de după închiderea pieței, înaintea conferinței telefonice programate la ora 17:00, ora Coastei de Est.

O strategie de diversificare

Rezultatele arată cum Robinhood încearcă să își reducă dependența de tranzacționarea crypto, un domeniu care poate fluctua puternic în funcție de sentimentul pieței. Asemenea Coinbase, care urmează să își raporteze câștigurile pe 7 mai, compania s-a extins în noi domenii, precum produsele derivate și piețele de predicții, pentru a-și stabiliza veniturile. Robinhood a raportat, si o creștere solidă a veniturilor nete din dobânzi și a produselor pe bază de abonament, inclusiv serviciul său Gold, construind astfel un ecosistem financiar mai larg.