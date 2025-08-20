Adevărul despre „taxa pe apa de ploaie”. De ce o plătim

Adevărul despre „taxa pe apa de ploaie”. De fiecare dată când apare pe factură, așa-numita „taxă pe apa de ploaie” stârnește controverse. Mulți utilizatori se întreabă de ce trebuie să achite pentru ceva ce vine gratuit din natură și dacă această plată este cu adevărat justificată din punct de vedere legal. Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) a clarificat pentru Profit.ro cadrul legislativ și principiile pe care se bazează această tarifare.

Tariful pentru serviciul de canalizare se calculează pe baza costurilor tuturor activităților implicate, raportat la volumul total de apă uzată procesată. În această categorie intră și apa meteorică, motiv pentru care se facturează la același preț ca apele menajere.

Conform Legii nr. 241/2006, serviciul de alimentare cu apă și canalizare include nu doar captarea, tratarea și distribuția apei potabile sau industriale, ci și colectarea, transportul și epurarea apelor uzate, meteorice și de suprafață. Astfel, evacuarea apelor pluviale face parte dintr-o activitate distinctă a serviciului de canalizare, contravaloarea acesteia fiind suportată de toți utilizatorii dintr-o localitate.

Legea mai prevede că finanțarea acestor servicii se face pe criterii economice și comerciale, în baza facturilor emise de operatorii licențiați. Principiile de bază includ autonomia financiară a operatorului, eficiența economică și tratamentul egal aplicat tuturor utilizatorilor.

Cum se reflectă în contractele utilizatorilor

ANRSC arată că administrațiile locale sunt obligate să încheie contracte cu operatorii pentru colectarea și epurarea apelor pluviale. Contractele individuale semnate de utilizatori trebuie să includă clauze clare privind determinarea și plata cantităților de apă uzată și meteorică.

Aceste prevederi sunt incluse în contractul-cadru aprobat prin Ordinul ANRSC nr. 90/2007, care reglementează raporturile dintre operatori și consumatori. Totodată, Regulamentul-cadru aprobat prin Ordinul ANRSC nr. 88/2007 stabilește modul de calcul al cantităților de apă meteorică introduse în rețea.

Există două variante: fie se aplică regula generală – bazată pe datele transmise de Administrația Națională de Meteorologie, înmulțite cu suprafețele declarate de utilizatori și coeficienții de scurgere recomandați –, fie se adoptă norme locale specifice, aprobate de autoritățile administrației publice.

De ce este considerată o taxă legitimă

ANRSC subliniază că tariful pentru canalizare, inclusiv pentru apa meteorică, are o bază legală solidă și este reglementat de peste două decenii. „Taxa pe apa de ploaie” nu este o invenție locală, ci se aplică la nivel european, fiind un mecanism prin care se asigură întreținerea și funcționarea rețelelor de canalizare.

În practică, aceasta nu reprezintă plata pentru precipitații în sine, ci pentru serviciul de colectare, transport și epurare a apelor de ploaie, care altfel ar inunda străzile și spațiile publice. În absența acestei contribuții, sistemele de canalizare nu ar putea funcționa eficient, iar costurile întreținerii ar fi imposibil de acoperit.