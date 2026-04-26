Un senator propune legi pentru un sistem digital integrat în instituțiile publice, cu acces bazat pe roluri și audit obligatoriu.

În prezent, fiecare instituție publică stabilește propriile reguli pentru accesul digital, ceea ce duce la confuzie și riscuri pentru securitatea datelor. De multe ori, nici autoritățile nu știu exact cine poate efectua anumite operațiuni în sistemele informatice ale statului. Un nou proiect de lege își propune să schimbe această situație, introducând reguli clare și unitare pentru toate instituțiile publice.

Ce se ascunde în spatele haosului digital din instituții

Chiar dacă în ultimii ani administrația publică a creat tot mai multe aplicații și platforme online, lipsa unui cadru comun face ca accesul la sistemele informatice să fie acordat diferit de la o instituție la alta. Această lipsă de coerență duce la dezorganizare și crește riscurile pentru datele sensibile.

Actualizările despre funcțiile și atribuțiile angajaților se fac adesea cu întârziere, iar verificarea accesului este dificilă. Măsurile propuse înseamnă mai multă ordine, mai multă securitate, mai multă eficiență și mai multă încredere în capacitatea statului de a funcționa corect în era digitală. Deși administrația publică a dezvoltat în ultimii ani tot mai multe aplicații, registre și platforme, nu există încă un cadru unitar care să lege coerent instituțiile publice, structurile lor interne, funcțiile și posturile, rolurile digitale și drepturile concrete de acces în sistemele informatice. În lipsa unei asemenea arhitecturi, accesul în sistemele publice este adesea acordat local, neuniform și greu de auditat, cu reguli diferite de la o instituție la alta, cu actualizări întârziate atunci când se schimbă funcția sau competența și cu riscuri reale de blocaje administrative, acces excesiv și lipsă de trasabilitate.

Astfel, digitalizarea statului funcționează ca o colecție de aplicații fără legături clare între ele, ceea ce afectează eficiența și siguranța proceselor administrative.

Un plan care ar putea schimba regulile jocului

Proiectul de lege propune trecerea la un model digital integrat, construit pe registre și mecanisme clare. Primul pas ar fi crearea Registrului Unic al Instituțiilor Publice, care să identifice clar toate entitățile statului și legăturile dintre ele.

Urmează Organigrama Digitală Națională, un instrument care va oferi o evidență standardizată și permanent actualizată a structurilor interne și a posturilor din fiecare instituție. Acest instrument ar permite o imagine clară asupra organizării interne, fără documente pe hârtie.

Registrul Funcțiilor, Rolurilor și Operațiilor Digitale va corela funcția fiecărei persoane cu rolul său digital și cu operațiunile administrative permise. Statul digital nu înseamnă doar platforme și conturi. Statul digital înseamnă reguli clare, responsabilitate clară și acces acordat corect. Nu este suficient să știm cine intră într-un sistem. Trebuie să știm și ce are voie să facă, în ce temei și în ce limite.

Un sistem de acces care schimbă totul

Pe baza acestor registre, proiectul introduce un mecanism național de autorizare. Accesul la aplicațiile publice nu va mai fi acordat după reguli diferite, ci strict în funcție de rolurile și responsabilitățile fiecărui angajat. În acest mod, siguranța datelor și trasabilitatea vor fi mult îmbunătățite.

Proiectul prevede și obligativitatea jurnalizării și auditului pentru toate acțiunile din sistemele informatice. pentru ca statul să poată verifica cine a avut acces, la ce, când și în ce temei.

Ce se poate schimba în relația cu administrația

Prin aceste măsuri, inițiatorul urmărește să aducă mai multă ordine, securitate și eficiență în activitatea instituțiilor publice. Totodată, proiectul urmărește să crească încrederea cetățenilor în modul în care statul gestionează datele și procesele digitale.

Fără o arhitectură unitară, digitalizarea riscă să rămână fragmentată, iar beneficiile să fie limitate. Proiectul propus încearcă să corecteze aceste probleme, oferind o bază solidă pentru modernizarea administrației publice.

Ce se poate întâmpla dacă legea trece de Parlament

Dacă proiectul va fi adoptat, instituțiile publice ar putea funcționa mai eficient și mai transparent. Standardizarea accesului și clarificarea responsabilităților ar putea duce la procese administrative mai rapide și mai sigure.

Beneficiile sunt clare: reducerea blocajelor, prevenirea accesului neautorizat la date și creșterea eficienței interne. În plus, auditul obligatoriu va ajuta la prevenirea abuzurilor și la responsabilizarea funcționarilor.

Implementarea acestor măsuri va necesita timp și resurse, însă principiile propuse – unitate, claritate, responsabilitate și verificabilitate – sunt esențiale pentru o administrație modernă. Evoluția proiectului va depinde de dezbaterile din Parlament și de dorința reală de modernizare.

Rămâne de văzut cum va reacționa clasa politică și dacă această inițiativă va reuși să aducă schimbările necesare pentru ca statul digital să devină o realitate funcțională pentru toți cetățenii.