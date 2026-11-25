Primăria Timișoara propune nouă taxe speciale noi pentru 2027, care ar schimba costul unor cereri de urbanism și servicii de stare civilă. Locuitorii ar plăti tarifele pentru serviciile solicitate numai dacă proiectul este aprobat.

Referatul proiectului indică 48 de taxe speciale în 2026 și 54 propuse pentru 2027: patru ar fi retrase, nouă adăugate, iar un tarif comun ar fi împărțit în două. Nu este propusă o nouă majorare generală a impozitelor pentru locuințe și autoturisme față de 2026.

Cât ar costa serviciile cerute la Primărie

Proiectul privind taxele locale pentru 2027, publicat de Primărie la 4 noiembrie 2026, cuprinde tarife pentru servicii care se plătesc la cerere. Sumele propuse includ:

Acord unic pentru lucrări de construcție: 663 de lei.

Aviz unic integrat pentru lucrări de construcție: 663 de lei.

Aviz de amplasament: 300 de lei.

Completarea certificatului de urbanism: 30% din taxa plătită inițial pentru certificat.

Cununie în afara Casei Căsătoriilor: 2.500 de lei.

Cununie duminica, într-o sărbătoare legală sau în altă zi nelucrătoare: 1.000 de lei.

Cerere de căsătorie depusă de persoane fără domiciliu sau reședință în Timișoara: 200 de lei.

Cerere de stare civilă transmisă primăriei competente: 200 de lei.

Viză pe raportul final privind eliminarea deșeurilor: 60 de lei.

Proiectul are reguli separate pentru acordul unic, avizul unic integrat, completarea certificatului de urbanism, avizul de amplasament, serviciile de mediu și cele de stare civilă. Prin urmare, suma de 663 de lei nu este o taxă cerută tuturor celor care construiesc, ci tariful propus pentru fiecare dintre cele două servicii numite.

Ce taxe existau deja în 2026

Hotărârea care stabilește taxele pentru 2026 prevede deja 663 de lei pentru procedura de restructurare urbană. Tariful comun de 977 de lei pentru două tipuri de planuri urbanistice, PUZ și PUD, ar deveni două tarife separate, de câte 977 de lei. Plata unuia nu înseamnă automat că este datorat și celălalt.

În 2026 există și o taxă de 60 de lei pentru viza anuală pe planul de eliminare a deșeurilor din lucrări. Cei 60 de lei propuși pentru 2027 privesc viza pe raportul final, nu aceeași operațiune. Proiectul retrage taxa de 105 lei pe act pentru emiterea în regim de urgență, taxa de 3.980 de lei pentru eliberarea urgentă a certificatului de urbanism și două taxe pentru certificate legate de construcții fără autorizație.

Impozitul auto majorat cu 50% nu este o taxă nouă

Proiectul păstrează pentru 2027 o cotă suplimentară de 50% la impozitul pe mijloacele de transport datorat de persoane fizice și firme. Aceeași cotă este prevăzută în hotărârea pentru 2026, adoptată la 29 decembrie 2025. Așadar, cele 50 de procente nu reprezintă o nouă creștere față de impozitul din 2026.

Aplicarea cotei în 2027 este legată de aprobarea unui alt proiect, publicat la 23 octombrie 2026, care stabilește criteriile pentru taxele suplimentare. Proiectul principal menține nivelurile generale din 2026 și prevede o cotă de 0,10% pentru locuințele persoanelor fizice și de 1,3% pentru clădirile nerezidențiale. Cota suplimentară pentru clădirile nerezidențiale ale persoanelor fizice ar fi eliminată.

Înscrierile la dezbatere se încheie pe 2 decembrie

Primăria a programat o dezbatere publică pentru 3 decembrie 2026, de la ora 17, în sala de Consiliu. Înscrierea se face online sau fizic până la 2 decembrie, ora 16. Persoanele înscrise pot lua cuvântul despre proiect, timp de cel mult trei minute.

Observațiile asupra proiectului pot fi trimise la adresele de e-mail indicate de Primărie sau depuse la Compartimentul Asistență Cetățeni și Registratură. Proiectele rămân în dezbatere până când Consiliul Local decide dacă le adoptă pentru anul fiscal 2027.