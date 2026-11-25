În 2025, 3,16 milioane de oameni din România, adică 16,8% din populația măsurată, aveau lipsuri materiale și sociale severe, potrivit datelor INS și Eurostat. România avea cea mai mare rată din Uniunea Europeană, unde media era de 6,3%.

Statistica îi cuprinde pe cei care nu și-au putut permite cel puțin șapte dintre cele 13 lucruri urmărite de Eurostat, nu pe toți cei care au avut o singură factură restantă. Federația Băncilor pentru Alimente din România, al cărei președinte este Romuald Bulai, spune că lipsurile apar și în gospodării în care cineva lucrează.

Cei 3,16 milioane de oameni nu au toți aceleași lipsuri

Eurostat urmărește lucruri pe care o gospodărie și le poate permite, printre care o cheltuială neprevăzută, încălzirea locuinței, plata la timp a chiriei sau a utilităților și o masă cu carne, pește ori un înlocuitor vegetarian o dată la două zile. În calcul intră și posibilitatea unei vacanțe de o săptămână, de a avea o mașină și de a înlocui mobila uzată.

Alte lucruri sunt urmărite pentru fiecare persoană: accesul la internet, hainele, două perechi de încălțăminte, bani pentru cheltuieli personale, activitățile de timp liber și posibilitatea de a se întâlni lunar cu rude ori prieteni. O persoană intră în statistică numai dacă nu își permite cel puțin șapte dintre toate cele 13 lucruri, indiferent care sunt acestea.

Procentul de 16,8% se referă la persoanele din gospodării private. Cele care locuiesc în instituții ori în gospodării colective sunt, de regulă, în afara acestei măsurări. Totalul de 3,16 milioane a fost publicat separat în datele INS; el nu se obține exact înmulțind procentul rotunjit cu întreaga populație a țării.

Rata României a scăzut, dar rămâne mult peste media UE

În 2024, rata României era de 17,2%, iar în 2025 a coborât la 16,8%, o scădere de 0,4 puncte procentuale, potrivit INS. În aceeași perioadă, media UE a trecut de la 6,4% la 6,3%, arată Eurostat. Astfel, în 2025, diferența dintre România și media europeană era de 10,5 puncte procentuale.

Lipsurile erau mai răspândite la copii și la vârstnici: rata ajungea la 21,1% pentru cei sub 18 ani și la 19,2% pentru persoanele de cel puțin 65 de ani, potrivit datelor INS pentru 2025. Dintre toate persoanele afectate, 55,9% erau femei și 44,1% bărbați. Aceste ultime două procente arată împărțirea grupului afectat, nu rata lipsurilor în rândul tuturor femeilor sau bărbaților.

Un loc de muncă nu elimină riscul de sărăcie

Afirmația federației despre familiile în care cineva lucrează nu înseamnă că 16,8% dintre angajații români au lipsuri materiale severe. Cifra de 16,8% privește întreaga populație măsurată, indiferent dacă oamenii sunt angajați sau nu.

La nivelul UE, în 2025, 10,9% dintre persoanele angajate și 66,3% dintre șomeri erau în risc de sărăcie sau excluziune socială, potrivit Eurostat. Aceasta este o măsură mai largă: cuprinde veniturile sub pragul de sărăcie, lipsurile materiale severe și traiul într-o gospodărie în care se muncește foarte puțin. Procentul de 10,9% nu reprezintă ponderea angajaților români care nu își permit cele șapte lucruri.

Federația Băncilor pentru Alimente din România a anunțat următoarea Colectă Națională de Alimente pentru perioada 11-13 decembrie 2026.