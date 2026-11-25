Dan Jørgensen, comisarul european pentru Energie, spune că Uniunea Europeană nu va relua importurile de energie din Rusia nici dacă războiul din Ucraina se încheie. Pentru gospodăriile din România, declarația nu schimbă de la sine prețul gazelor de pe factură.

Comisarul anticipează gaze, benzină și motorină mai scumpe în iarna 2026-2027, dar nu a anunțat un preț pentru România. Separat de această declarație, UE a adoptat deja oprirea treptată a importurilor de gaz rusesc, cu termene diferite în 2027 pentru gazul lichefiat și cel adus prin conducte.

Declarația vine pe fondul discuțiilor despre încheierea războiului. Poziția exprimată de Jørgensen privește energia rusească în general; regula adoptată până acum privește gazele naturale. Jørgensen spune că legislația UE privind gazul rusesc va rămâne în vigoare chiar dacă sancțiunile împotriva Rusiei ar fi ridicate.

Ce arată datele despre facturile la gaze din România

Eurostat, serviciul de statistică al UE, arată că gospodăriile din România au plătit în medie 0,06 euro pentru un kilowatt-oră de gaz în primul semestru din 2026. Prețul a fost cu 9,3% mai mare decât în primul semestru din 2025. Media gospodăriilor din UE a fost de 0,11 euro pentru un kilowatt-oră, în scădere cu 3,5% față de aceeași perioadă a anului trecut.

O altă cifră privește o regulă de facturare din trecut, nu un preț pentru această iarnă. Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei arată că, pentru gazul consumat de clienții casnici în ianuarie 2026, factura se calcula la cel mult 0,31 lei pentru un kilowatt-oră, cu TVA inclus, potrivit regulii aplicabile atunci.

Schimbarea sursei de aprovizionare poate influența prețul la care furnizorii cumpără gaz, iar acesta poate intra în prețul din contractele cu clienții. Nu rezultă însă din interdicția europeană o sumă cu care va crește factura unei locuințe din România. Transgaz enumeră șapte puncte prin care gazul poate intra în țară sau poate ieși, dar aceste legături nu arată de unde provine comercial gazul importat.

Când se opresc importurile de gaz rusesc

Cele 27 de state membre au adoptat la 26 ianuarie 2026 regulamentul pentru oprirea treptată a importurilor de gaz rusesc. El acoperă atât gazul adus prin conducte, cât și gazul lichefiat, transportat cu nave. Contractele existente au perioade de trecere la noua regulă.

Interdicția totală pentru gazul lichefiat este prevăzută de la începutul lui 2027. Pentru gazul transportat prin conducte, termenul este toamna lui 2027. Înainte să permită un import, statele trebuie să verifice țara în care a fost produs gazul.

Regulamentul permite și o suspendare de cel mult patru săptămâni, dacă este declarată o urgență și aprovizionarea unuia sau mai multor state este grav amenințată. De aceea, declarația comisarului despre renunțarea definitivă la energia rusească nu trebuie confundată cu o interdicție fără excepții pentru orice combustibil.

Cifrele prezentate de Jørgensen arată că UE a adus din Rusia peste 150 de miliarde de metri cubi de gaz în 2021 și 36 de miliarde în 2025. Ponderea gazului rusesc în importurile UE a coborât de la aproximativ 45% la aproximativ 10%.

Scumpirile anunțate pentru iarnă nu sunt tarife stabilite

Jørgensen a avertizat, într-un interviu pentru Euronews, că gazele, benzina și motorina ar putea costa mai mult în această iarnă. Materialul indică o creștere de 163% a prețului mediu al gazelor în Europa în octombrie 2026 față de octombrie 2025. Acea variație nu este creșterea unei facturi casnice din România și nici un nou preț la pompă.

Petrolul rusesc nu intră în regulamentul adoptat pentru gaze. Pentru eliminarea importurilor de petrol până la sfârșitul lui 2027, Comisia Europeană are în vedere o propunere legislativă separată.