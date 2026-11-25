Un proiect de lege depus la Senat ar permite firmelor care plătesc impozit pe profit să scadă din acel impozit costul voucherelor de vacanță oferite angajaților. Schimbarea este propusă pentru 2027, dar nu se aplică acum și nu obligă firmele să dea vouchere.

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a anunțat că susține proiectul. Pentru salariații din mediul privat, miza este ca firmele să poată suporta mai ușor acest beneficiu, nu primirea automată a unei sume pentru vacanță.

Cât ar putea primi un angajat

Proiectul înregistrat la Senat spune că valoarea unui voucher de vacanță nu poate depăși 1.600 de lei. Aceasta este limita pentru un voucher, nu o sumă anuală garantată fiecărui angajat. Textul nu spune expres că limita de 1.600 de lei este anuală pentru fiecare salariat.

Voucherele vizate de proiect pot fi folosite numai pentru servicii turistice în România. Firma ar decide dacă le acordă, în limitele banilor pe care îi are pentru acest beneficiu. Angajatul nu trebuie să depună acum o cerere pentru noua facilitate fiscală, deoarece aceasta nu a devenit lege.

Ce firme ar putea scădea costul din impozit

Proiectul adaugă două prevederi la articolul 25 din Codul fiscal, care stabilește cum se calculează impozitul pe profit. Firma ar putea scădea costul voucherelor direct din impozitul pe profit pe care îl are de plătit, dar numai în limita folosită și pentru sponsorizări și mecenat, adică sprijin financiar pentru alte persoane sau proiecte. Cheltuielile pentru aceste scopuri se adună și nu pot trece împreună de limita comună.

Facilitatea ar fi utilă firmelor care datorează impozit pe profit. O firmă fără un astfel de impozit de plată nu are din ce să scadă costul voucherelor. Proiectul nu prevede aceeași reducere pentru impozitul plătit de microîntreprinderi și nici folosirea, în alt an, a unei sume care nu a putut fi scăzută.

Ce reguli se aplică deja voucherelor

Firmele pot acorda și acum vouchere de vacanță. Codul fiscal permite deja scăderea cheltuielii cu voucherele la calculul profitului care se impozitează. Proiectul schimbă locul în care se face scăderea: din impozitul pe profit datorat, nu doar din profitul folosit la calculul lui.

Pentru angajat, voucherul este un beneficiu pentru care se datorează impozit pe venit. Potrivit explicațiilor ANAF privind contribuțiile sociale, pentru vouchere nu se plătește contribuția la pensie, dar se plătește contribuția la sănătate începând cu veniturile din ianuarie 2024. Proiectul de la Senat nu schimbă aceste reguli pentru salariat.

Când s-ar putea aplica schimbarea

La 25 noiembrie 2026, proiectul B616/2026 era înregistrat la Senat pentru dezbatere, fără procedură de urgență și fără o dată de vot afișată. Senatul îl trimisese pentru avize la 9 noiembrie. Termenul indicat pentru avizul Consiliului Legislativ este 9 decembrie 2026, nu data la care proiectul ar deveni lege.

Înainte de aplicare, proiectul trebuie votat în Senat și în Camera Deputaților, apoi promulgat și publicat în Monitorul Oficial. Aplicarea din 2027 depinde de încheierea acestor pași.