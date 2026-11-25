Angajatorii care angajează pe perioadă nedeterminată foști deținuți înregistrați ca șomeri pot primi 2.250 de lei pe lună pentru fiecare persoană, timp de 12 luni. Mihaela Rinovetz, reprezentanta Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Timiș, a prezentat măsura la o întâlnire despre angajarea foștilor deținuți, pe 25 noiembrie 2026; firma trebuie să păstreze contractul cel puțin 18 luni.

Regula se aplică în toată țara din 9 martie 2026, nu doar firmelor din Timiș. Dacă primește suma în fiecare dintre cele 12 luni, angajatorul încasează în total 27.000 de lei pentru o persoană. Banii sunt un sprijin pentru firmă, nu o sumă adăugată la salariul angajatului.

Înainte de 9 martie, legea prevedea deja aceeași sumă, aceeași durată de plată și obligația de a păstra contractul 18 luni pentru alte categorii de șomeri. Ordonanța de urgență nr. 11/2026 i-a cuprins în mod clar și pe cei care au stat închiși ca pedeapsă. Temeiul subvenției este articolul 85 din Legea nr. 76/2002, nu articolul 93.

Cine poate aduce firmei subvenția

Fosta persoană deținută trebuie să aibă calitatea de șomer și să fie înregistrată la agenția pentru ocuparea forței de muncă. Nu este suficient să fi ieșit din penitenciar: angajatorul trebuie să încheie cu ea un contract pe perioadă nedeterminată. Legea include în aceeași măsură și alte persoane condamnate la pedepse sau măsuri fără privare de libertate, dacă îndeplinesc condiția privind înregistrarea ca șomeri.

Sprijinul nu se acordă unei firme care a avut deja un raport de muncă sau de serviciu cu persoana angajată în ultimii doi ani. Sunt excluși și angajatorii aflați, între altele, în insolvență, faliment, dizolvare sau lichidare.

Firma are 12 luni să încheie convenția

Pentru a cere banii, angajatorul încheie o convenție cu agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă sau cu agenția municipiului București, după locul unde solicită sprijinul. Convenția trebuie încheiată în cel mult 12 luni de la angajare. După acest termen, firma pierde dreptul la subvenție pentru acea angajare.

Pentru convenție, firma depune declarația reprezentantului legal că nu se află într-o situație de excludere, actul de identitate al persoanei angajate și actul în baza căruia aceasta a fost încadrată. Convenția și anexa ei folosesc modelul prevăzut de normele legii.

Actele lunare se depun până pe 25

După încheierea convenției, plata nu vine fără acte lunare. Firma depune la agenție tabelul cu persoanele pentru care cere banii, pontajul și statul de plată pentru luna respectivă, până pe 25 inclusiv a lunii următoare. Actele pot fi duse la agenție, trimise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau transmise electronic cu certificat calificat.

Dacă actele ajung târziu ori conțin greșeli necorectate la timp, suma pentru luna respectivă nu se plătește, iar luna rămâne inclusă în perioada de acordare. Subvenția nu se plătește nici cât timp contractul de muncă este suspendat; perioada suspendării nu intră în durata de acordare.

Când trebuie dați banii înapoi

Angajatorul trebuie să păstreze raportul de muncă cel puțin 18 luni, deși plata subvenției este prevăzută pentru 12 luni. Dacă raportul încetează mai devreme în situațiile prevăzute de lege, firma restituie toate sumele primite, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României.

Articolul 85 nu dă o permisiune generală de a aduna această subvenție cu orice alt ajutor pentru aceeași angajare. Pentru o firmă care folosește și un alt program, condițiile de cumul depind și de regulile acelui program.