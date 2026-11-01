Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor estimează debite ale Dunării sub mediile obișnuite până în ianuarie 2027, iar Nuclearelectrica confirmă că ambele unități ale centralei de la Cernavodă rămân oprite. Oprirea poate pune presiune pe prețul energiei cumpărate de furnizori, dar nu scumpește automat curentul pentru gospodăriile care au un preț fix în contract.

Unitatea 1 a fost oprită controlat la 28 iulie 2026, iar Unitatea 2 la 13 august. În comunicatul din 29 octombrie, Nuclearelectrica arată că ambele sunt menținute oprite în condiții de siguranță și că situația nu prezintă un risc pentru securitatea nucleară. Nuclearelectrica confirmă că Unitățile 1 și 2 sunt în stare oprită sigură.

Când poate ajunge oprirea în factura de curent

Prețul energiei dintr-un contract casnic cu tarif fix nu se schimbă doar pentru că furnizorul cumpără energie mai scumpă pe piață. Expunerea este mai directă pentru contractele cu preț variabil, legat de piața energiei, sau când perioada de preț fix expiră și furnizorul propune un tarif nou. Taxele și tarifele de rețea sunt părți separate ale facturii.

Pentru energia livrată la 28 octombrie, prețul mediu pe piața unde se cumpără curent pentru ziua următoare a fost raportat la aproximativ 311 euro pentru un megawatt-oră. În aceeași perioadă, centrala nu producea energie, dar acest preț nu poate fi pus numai pe seama opririi ei: pe piață contează și consumul, producția celorlalte centrale și importurile.

Ce arată prognoza Dunării până în ianuarie

Prognoza hidrologică prezentată pentru următoarele trei luni indică la Baziaș, unde Dunărea intră în România, debite maxime estimate sub media obișnuită a fiecărei luni. Valorile de la Baziaș nu sunt o măsurare a apei în bazinul folosit de centrala de la Cernavodă și nu stabilesc o zi de repornire.

Luna Debit minim estimat la Baziaș, mc/s Debit maxim estimat la Baziaș, mc/s Media obișnuită a lunii, mc/s Noiembrie 2026 1.400 2.000 4.700 Decembrie 2026 1.900 3.500 5.100 Ianuarie 2027 2.300 4.000 5.400

O prognoză INHGA publicată la 1 septembrie estima pentru noiembrie un debit mediu de 2.500 mc/s la Baziaș, față de media multianuală de 4.700 mc/s. Acea valoare medie și maximul de 2.000 mc/s din prognoza prezentată acum sunt indicatori diferiți; diferența dintre ei nu reprezintă, singură, o scădere măsurată a debitului.

Ce arată producția și importurile

Cele două unități de la Cernavodă au împreună o capacitate normală de aproximativ 1.400 MW. La 28 octombrie, în jurul orei 06:40, producția nucleară era de 0 MW, consumul țării era de circa 6.019 MW, producția internă de circa 5.149 MW, iar importurile de aproximativ 886 MW. Acestea sunt valori dintr-un moment al zilei, nu cantități de energie pierdute sau importate într-o lună.

Sursa, la 28 octombrie în jurul orei 06:40 Putere, MW Energie eoliană circa 2.095 Centrale pe hidrocarburi circa 1.422 Hidrocentrale circa 1.194 Energie nucleară 0 Importuri circa 886

Producția celorlalte centrale și importurile ajută la acoperirea consumului, dar cifrele din acel moment nu arată cât a înlocuit fiecare din energia pe care ar fi produs-o Cernavodă. În august, după oprirea Unității 2, Transelectrica anunța că puterea disponibilă putea compensa lipsa acesteia; comunicatul privea o singură unitate, nu situația de acum, cu ambele oprite.

Ce trebuie să se întâmple înainte de repornire

Nuclearelectrica a anunțat la 29 octombrie că apa din bazinul de unde centrala o preia pentru răcire urcase local cu aproximativ 10 centimetri, dar creșterea nu era susținută de una generală în amonte. Pentru repornire, apa trebuie să atingă nivelul tehnic necesar, să rămână acolo mai multe zile și să aibă o tendință de creștere. Nuclearelectrica spune că va solicita conectarea la SEN când aceste criterii vor fi îndeplinite.

Starea de alertă energetică a fost prelungită cu 30 de zile, până la sfârșitul lui noiembrie 2026, însă termenul nu este o dată de repornire. Nuclearelectrica nu a anunțat o zi pentru reluarea producției și spune că va comunica schimbările privind starea centralei. Compania nu anunță nici o dată calendaristică pentru următoarea informare și spune că este pregătită să repornească imediat ce prognozele și condițiile necesare devin favorabile.