Prețul benzinei ar putea depăși bariera psihologică de 10 lei pe litru în cazul unei crize energetice acute, declanșând un efect de domino în întreaga economie. O analiză a companiei de consultanță Frames, citată de Adevarul, detaliază scenariile care ar putea duce la scumpiri accelerate la pompă, pe fondul volatilității extreme de pe piețele internaționale.

Calculele specialiștilor pornesc de la un preț al barilului de 77 de dolari, care, după adăugarea costurilor de rafinare, a accizelor (3,06 lei la benzină și 2,80 lei la motorină) și a unui TVA de 21%, duce la un preț final de 7,94 lei pentru benzină și 7,88 lei pentru motorină. Însă tensiunile geopolitice pot schimba dramatic aceste cifre.

Anatomia unei scumpiri: Cum se ajunge la 10 lei pe litru

Primul scenariu de criză analizat de Frames ia în calcul o creștere a barilului de petrol la 100 de dolari. În această situație, prețurile la pompă ar face un salt periculos, ajungând la 9,20 lei pe litru pentru benzină și 9,15 lei pentru motorină. „Primul scenariu de criză simulează o creștere a barilului până la pragul psihologic de 100 de dolari. În acest caz, prețul materiei prime și costurile de rafinare și distribuție cresc direct proporțional. Taxele aplicate procentual, cum este TVA-ul, amplifică automat scumpirea”, arată analiza Frames.

Al doilea scenariu, descris ca o zonă de Cod Roșu, prevede o cotație a barilului la 125 de dolari. Într-o astfel de criză energetică, calculele indică un preț de 10,58 lei pentru un litru de benzină și 10,52 lei pentru motorină. Analiza sugerează că o intervenție a statului sau o plafonare a marjelor ar putea menține prețurile la un nivel de 9,50 lei pentru benzină și 9,40 lei pentru motorină, chiar și în cel mai pesimist caz.

Piețe volatile și riscuri reale

Experții avertizează că aceste scenarii nu sunt simple exerciții matematice. Piețele bursiere au înregistrat deja fluctuații violente, cu cotații ale țițeiului Brent care au depășit 119 dolari pe baril. „Această evoluție de tip dinți de fierăstrău, cu creșteri și scăderi ale cotațiilor probabil va caracteriza următoarea perioadă, în funcție de efectele războiului din Orientul Mijlociu”, afirmă experții.

Panica printre traderi este alimentată de amenințările privind blocarea Strâmtorii Hormuz, prin care tranzitează o cincime din consumul global de petrol. Adrian Negrescu, managerul Frames, subliniază realismul acestor prognoze. „Deși unele intervenții diplomatice și posibila eliberare a unor rezerve strategice de către țările G7 au mai calmat temporar bursele, riscul unor întreruperi masive de aprovizionare menține prețul petrolului la un nivel periculos de ridicat. Scenariile cu barilul la 100 sau 125 de dolari sunt acum variante de lucru cât se poate de realiste pe birourile analiștilor financiari”, afirmă Negrescu.

Efectul de domino: De ce vom plăti toți mai mult

O criză a carburanților nu îi afectează doar pe șoferi. Un preț de 10 lei pentru un litru de motorină va declanșa scumpiri în lanț în întreaga economie. Transportatorii de marfă își vor actualiza tarifele, iar aceste costuri se vor regăsi imediat în prețul produselor de la raft, de la alimente de bază la materiale de construcții. Presiunea inflaționistă va eroda puterea de cumpărare, în timp ce companiile ar putea fi forțate să oprească angajările.

Ce poate face Guvernul și care sunt capcanele

Statul are la dispoziție câteva pârghii pentru a atenua șocul, însă acestea vin cu riscuri majore. Potrivit lui Adrian Negrescu, cea mai rapidă soluție este reducerea taxelor. „Pentru a absorbi un șoc extern masiv, statul poate decide o reducere temporară a accizelor percepute pentru benzină și motorină. O altă măsură fiscală aplicabilă este scăderea cotei de TVA specifice acestui sector. Aceste decizii taie instantaneu din prețul afișat la stațiile de alimentare și oferă o gură de oxigen transportatorilor”, spune Negrescu.

Tăierea taxelor înseamnă însă încasări mai mici la buget. „Guvernul va avea rapid dificultăți majore în a finanța sistemul de sănătate, pensiile sau marile proiecte de infrastructură aflate în derulare. Totodată, o compensare directă a prețului din bani publici crește imediat deficitul bugetar, forțând statul să facă împrumuturi externe cu dobânzi mult mai mari”, afirmă analiștii de la Frames. O altă capcană este plafonarea strictă a prețului, o măsură care poate avea efecte catastrofale. „Dacă statul obligă benzinăriile să vândă carburantul în pierdere, companiile vor alege pur și simplu să închidă stațiile. Acest fenomen duce la raționalizarea imediată a combustibilului și la apariția pieței negre”, explică Negrescu.