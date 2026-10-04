S&P Global Ratings a menținut România pe ultima treaptă a categoriei recomandate investițiilor, cu perspectivă negativă. Decizia păstrează încadrarea țării pentru investitori, însă agenția avertizează că întârzierea formării unui guvern ar putea împiedica reducerea deficitului în 2027 și 2028.

Economistul Christian Năsulea explică, într-un interviu pentru Adevărul.ro, că evaluările urmăresc în primul rând dacă statul poate să restituie banii împrumutați, să refinanțeze datoria, adică să înlocuiască împrumuturile ajunse la scadență cu unele noi, și să atragă finanțare. Capacitatea bugetului de a răspunde nevoilor cetățenilor și funcționarea serviciilor publice nu reprezintă obiectivul acestor rapoarte, subliniază el.

Despre continuitatea conducerii executivului, economistul a declarat în același interviu: „Ratingul statului român a fost menținut, chiar dacă nu aveam un guvern cu puteri depline. Aceasta pentru că, în situația actuală, guvernul interimar este condus tot de Bolojan, prin urmare pentru ei există suficientă predictibilitate”.

Confirmarea S&P a venit după deciziile similare ale Fitch și Moody’s și a reprezentat ultima mare evaluare internațională a României din 2026. Reducerea deficitului bugetar este elementul pozitiv evidențiat în evaluare, alături de avertismentele privind finanțele statului.

Bugetul vechi ar permite plata datoriilor în anul următor

Dacă prelungirea crizei politice împiedică adoptarea la timp a bugetului pentru 2027, Năsulea spune că statul ar putea continua plata datoriilor cheltuind lunar 1/12 din bugetul pe 2026. Este mecanismul pe care economistul îl invocă pentru continuarea plăților în absența unui buget nou.

În privința efectului acestui mecanism asupra deficitului, el precizează: „După calculele noastre, acest lucru nu ne va afecta nici în procesul de reducere a deficitului”.

Limitele soluției privesc însă cheltuielile interne: „Trebuie să ținem cont că această soluție de avarie funcționează doar pentru agențiile de rating și pentru creditorii externi. Este o soluție imperfectă, problema și mai mare este că, pentru noi, cetățenii, și pentru sistemele publice, e că vom avea nevoi diferite anul viitor față de cele de anul acesta. Bugetul nu va mai corespunde celorlalte priorități ale României, în afară de plata datoriilor externe și realizarea de împrumuturi pe piețele externe. Aplicarea a 1/12 din bugetul pe 2026 în 2027 va fi greu de gestionat, nu este o variantă pe care să ne putem baza”, avertizează Năsulea.

Economistul arată că rapoartele agențiilor se adresează fondurilor de investiții și creditorilor statului, interesați de recuperarea banilor. În explicația sa, fondurile plătesc agențiile, iar creditorii cumpără rapoartele pentru a evalua plasamentele. Faptul că România rămâne solvabilă, adică își poate achita datoriile, și poate obține în continuare bani de pe piețele internaționale este important, dar verdictul trebuie înțeles în limitele acestei evaluări.

Plățile din 2026 depind și de rectificarea bugetară

Obligațiile de achitat în acest an includ, potrivit lui Năsulea, datorii către creditorii externi, către cei care finanțează statul prin titluri de stat, precum și plăți în sănătate și pentru diverse investiții.

Proiecția economistului indică un deficit care nu ar depăși 6,2% după achitarea acestor obligații. El susține însă că plățile aferente anului 2026 nu pot fi încheiate fără o rectificare bugetară, adică o modificare a bugetului aprobat.

Năsulea leagă dificultatea realizării acestei ajustări de lipsa unui guvern cu puteri depline și de spațiul limitat de acțiune politică. Estimarea privind încadrarea în deficit și avertismentul privind rectificarea îi aparțin economistului.

S&P leagă riscul retrogradării de reducerea deficitelor

În raportul privind România, S&P Global Ratings consideră esențială constituirea unui guvern care să aplice un cadru de politici solid și susținut. Agenția arată că deteriorarea de după pandemie a finanțelor publice și a poziției externe a țării a mărit vulnerabilitatea la dobânzi mai mari și la schimbarea încrederii investitorilor.

Perspectiva negativă reflectă mai multe riscuri identificate de agenție:

Dificultățile de aplicare a măsurilor pentru consolidarea finanțelor publice, respectiv pentru reducerea dezechilibrului dintre veniturile și cheltuielile statului.

Riscurile ridicate privind reducerea deficitelor externe.

Sensibilitatea la fluctuațiile încrederii investitorilor, pe fondul necesarului semnificativ de finanțare externă și al volumului important de datorie publică deținut de nerezidenți.

Coaliția s-a destrămat în mai 2026. S&P avertizează că ar putea retrograda România dacă prelungirea procesului de formare a guvernului blochează ajustarea fiscală în următorii doi ani.

În evaluarea agenției, lipsa unei direcții credibile pentru buget și politicile economice poate afecta încrederea investitorilor, poate majora costurile de finanțare și poate intensifica presiunile asupra balanței de plăți, care reflectă tranzacțiile economice cu exteriorul.

O altă condiție pentru o posibilă retrogradare ar fi intensificarea presiunilor externe. S&P indică perturbările pieței energiei care ar deteriora așteptările privind inflația pe termen mediu și ar afecta semnificativ creșterea economică, balanța de plăți și rezultatele fiscale.

O retrogradare în categoria nerecomandată investițiilor, numită „junk” și asociată unui risc mare de incapacitate de plată, ar fi însemnat revenirea la finanțări de la Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, potrivit evaluării publicate de Adevărul.ro. Publicația asociază apelul la prima instituție cu măsuri de austeritate.

Scenariul favorabil descris de S&P presupune un plan credibil de politici pe termen mediu, eventual sprijinit de un consens politic larg, însoțit de relansarea creșterii economice.