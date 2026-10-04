Agenția Standard & Poor’s (S&P) a reconfirmat ratingul suveran al României la BBB-, cu perspectivă negativă, menținând țara în categoria recomandată investițiilor. Ratingul evaluează capacitatea statului de a-și plăti datoriile.

După această decizie, europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a avertizat duminică, 4 octombrie 2026, într-o postare pe Facebook, asupra consecințelor unei eventuale retrogradări la categoria nerecomandată investițiilor, numită junk, potrivit News.ro.

„Retrogradarea înseamnă că totul se schimbă în relația cu investitorii: mai puține investiții, mai puține locuri de muncă, dobânzi mai mari, datoria va fi mai greu de plătit, iar fiecare om ar resimți acest lucru imediat. De aceea evitarea retrogradării este atât de importantă. Costurile retrogradării ar fi mult mai mari pentru fiecare om decât au fost măsurile luate în ultimul an. Responsabilitatea este necesară. Populismul costă. Să nu luăm niciodată decizii despre care știm că vor avea consecințe negative asupra oamenilor”, a explicat el.

Confirmarea a avut loc vineri și a vizat calificativul BBB-/A-3, transmite Agerpres.

Mureșan invocă precedentele europene din anii 2010-2013

Potrivit lui Mureșan, au trecut mai bine de 10 ani de când un stat membru al Uniunii Europene a fost coborât la categoria junk. Europarlamentarul a indicat ultimele țări membre care au primit acest calificativ și a precizat că treceau atunci printr-o criză adâncă:

Grecia, în aprilie 2010;

Irlanda, în iulie 2011;

Ungaria, în noiembrie 2011;

Portugalia, în noiembrie 2011;

Cipru, în iunie 2012;

Slovenia, în mai 2013.

Într-un mesaj adresat premierului interimar Ilie Bolojan, Mureșan l-a felicitat pentru: „munca serioasă care a dus la păstrarea ratingului României”.

„Munca serioasă merită apreciată, nu atacată. Ceea ce am obținut trebuie protejat în perioada următoare, altfel sacrificiile oamenilor din acest an au fost degeaba”, a adăugat europarlamentarul.

Evaluările următoare depind de reducerea deficitelor

Raportul S&P privind România a recunoscut progresele, dar a indicat instabilitatea politică drept principalul risc. Evaluarea vine după cinci luni de criză politică, pe fondul destrămării coaliției în mai 2026 și al prelungirii procesului de formare a guvernului.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat că respectarea angajamentelor fiscale și absorbția fondurilor europene au cântărit decisiv în evaluare. El a avertizat însă că rezultatul nu este suficient. Pentru 2027, prioritățile sunt adoptarea unui buget credibil și continuarea reducerii deficitului, relatează G4Media.ro, care menționează și avertismentul agenției privind necesarul ridicat de finanțare.

Calificativul păstrat este ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, iar perspectiva negativă însoțește riscul unei reduceri viitoare. Potrivit Digi24, S&P Ratings ar putea coborî ratingurile României: „dacă procesul prelungit de formare a guvernului, în urma destrămării coaliției în mai 2026, ar putea împiedica reducerea deficitului bugetar în 2027 și 2028”. Piețele urmăresc capacitatea autorităților de a continua reducerea dezechilibrului dintre veniturile și cheltuielile bugetare.

În scenariul favorabil descris de agenție, perspectiva ar putea deveni stabilă dacă se reduc deficitele externe și bugetare.