Un proiect aflat în dezbatere la Senat ar obliga creditorii să trimită consumatorilor o situație finală a creditului în maximum 5 zile lucrătoare de la încetarea contractului. Documentul ar trebui să prezinte clar plățile efectuate și soldul rămas.

Evidența transmisă clientului ar avea o formă standardizată și ar include atât repartizarea banilor achitați, cât și eventualele raportări către sistemele de evidență a riscului de credit, potrivit Mediafax.

Creditorul ar trebui să includă în document următoarele informații:

Cât a fost împrumutul la început.

Cât a plătit clientul și cum s-au împărțit banii între principal, adică suma împrumutată, dobânzi și comisioane.

Cât a fost fiecare plată și la ce dată s-a făcut.

Cât mai rămâne de plată la final.

Dacă au existat raportări către sistemele care țin evidența riscului de credit.

Identitatea consumatorului ar trebui verificată înaintea semnării la distanță

Pentru contractele de credit încheiate la distanță, proiectul ar introduce obligația verificării identității consumatorului înainte de încheierea contractului. Măsura urmărește prevenirea împrumuturilor obținute în numele unor persoane care nu le-au solicitat.

„Un consumator nu trebuie să afle după luni de zile care este situația finală a unui credit și nu trebuie să poarte singur povara de a demonstra că nu a contractat un credit în numele său. Dacă datele unei persoane sunt folosite pentru a obține un credit, creditorul trebuie să poată demonstra că a verificat identitatea celui care a contractat”, declară senatorul USR Remus Negoi despre obligațiile propuse pentru creditori.

Notificările ar trebui să ajungă la client cu dovada primirii

Proiectul ar impune și o condiție pentru comunicările adresate consumatorilor: metoda folosită trebuie să permită confirmarea primirii. Sunt prevăzute următoarele variante:

Comunicarea personală.

Trimiterea unei scrisori recomandate cu confirmare de primire.

Folosirea unei alte metode care asigură dovada primirii.

Proiectul se referă și la cesiunea creanței, prin care datoria trece la un alt creditor sau la o societate de recuperare. Inițiatorii vor să precizeze de când poate noul creditor să înceapă recuperarea datoriei de la consumator, astfel încât acesta să primească informațiile necesare despre transfer.

„Prea mult timp legea i-a apărat mai bine pe cei care dau credite decât pe cei care le iau. Oameni care nu au semnat nimic s-au trezit cu datorii la recuperatori, cu penalități pentru notificări pe care nu le-au primit niciodată și fără vreo hârtie care să le spună că au terminat de plătit”, afirmă senatoarea Cynthia Păun, în susținerea modificărilor propuse.

Inițiatorii spun că proiectul urmărește reducerea riscului de fraudă și a disputelor privind comunicarea notificărilor, precum și o transparență mai mare în relația dintre consumatori și creditori.