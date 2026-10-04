Getica 95 Com a cerut Tribunalului Buzău intrarea în insolvență. După oprirea centralei de la Cernavodă, furnizorul a fost nevoit să cumpere energie mai scumpă pentru a respecta contractele cu clienții. Producătorul Nuclearelectrica a obținut un certificat de forță majoră care îi permite să nu mai onoreze contractele de vânzare a energiei.

Cererea a fost înregistrată pe 1 octombrie, potrivit datelor de pe portalul instanțelor, relatate de E-nergia.ro. Centrala nucleară era oprită complet de peste o lună și jumătate, pe fondul debitului mic al Dunării.

Achizițiile din piață depășesc prețurile din contractele de furnizare

Nuclearelectrica a încheiat în acest an contracte de livrare de energie bandă, adică livrată constant, la aproximativ 550 de lei pe megawatt-oră (MWh). În Piața pentru Ziua Următoare (PZU), de unde Getica cumpără o parte din energia necesară înlocuirii cantităților contractate, prețurile ating frecvent 1.500 de lei/MWh sau mai mult în orele de vârf.

Furnizorul ajunge astfel să vândă energia sub prețul la care o achiziționează. Clienții manifestă foarte puțină flexibilitate, uneori deloc, în acceptarea unor prețuri mai mari pentru contractele aflate în derulare.

Tudose a precizat că firma nu poate denunța contractele cu clienții, adică nu le poate încheia unilateral. El a refuzat să detalieze prețurile, invocând litigiul aflat în desfășurare cu Nuclearelectrica.

Compania raportase pierderi și înaintea opririi centralei

Rezultatele financiare pentru 2025 de pe platforma Termene și datele pieței cu amănuntul valabile pentru iunie arată dimensiunea furnizorului:

Cifra de afaceri a fost de 1,6 miliarde de lei în 2025.

Pierderea netă anuală a ajuns la 87,6 milioane de lei. A fost primul an cu pierdere din 2011, cel puțin.

Cota de piață era de 4,28% în iunie, ceea ce plasa compania pe locul al șaselea între furnizorii de energie de pe piața cu amănuntul.

Getica a mai trecut printr-o procedură de insolvență, din care a ieșit în 2023. Tudose susține că precedentul nu reprezintă o problemă pentru noua cerere, deoarece compania a încheiat atunci procedura: „cu masa credală 100% plătită”, a explicat el, referindu-se la plata integrală a creanțelor înscrise în procedură.

Getica va contesta hotărârea privind forța majoră

În august, compania a solicitat suspendarea avizului de forță majoră al Nuclearelectrica. Suspendarea ar fi obligat producătorul să cumpere energie din piață pentru a respecta contractele de vânzare, cât timp centrala sa nu produce.

Getica a pierdut procesul în primă instanță. Tudose a anunțat că firma va face apel.

Primul termen al cererii de insolvență este stabilit pentru 21 octombrie. Proprietarul furnizorului a spus că a solicitat devansarea lui.

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