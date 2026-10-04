Mediul de afaceri din 2026 s-a deteriorat față de 2025 pentru 46,5% dintre antreprenorii care au răspuns sondajului online al IMM România, iar pentru 34,9% deteriorarea a fost foarte mare. Scăderea cererii și creșterea costurilor cu personalul sunt principalele probleme semnalate de firmele participante.

Sondajul privește percepția antreprenorilor în trimestrul III 2026, potrivit Economedia.ro. Dintre respondenți, 15,5% consideră că mediul de afaceri a rămas neschimbat și 3,1% că s-a îmbunătățit. Niciunul nu a indicat o îmbunătățire foarte mare.

Cererea mai mică și cheltuielile cu personalul conduc lista problemelor

Pentru 28,8% dintre participanți, principala problemă pe piața unde activează este scăderea cererii. Creșterea costurilor cu forța de muncă urmează cu 28,5%, înaintea scumpirii energiei electrice sau combustibililor, indicată de 20,8%.

Alte 11,9% dintre firme pun pe primul loc majorarea cheltuielilor cu materiile prime ori serviciile utilizate, iar 10% indică intensificarea concurenței neloiale.

Întrebate separat despre efectele scumpirii energiei electrice și combustibililor, 53,2% dintre companii raportează o creștere semnificativă a costurilor operaționale, adică a cheltuielilor necesare desfășurării activității. Alte 18,6% suportă aceste creșteri pentru a păstra prețurile produselor sau serviciilor.

Reducerea volumului producției a fost răspunsul ales de 9,9% dintre firme. În schimb, 6% au hotărât să înlocuiască echipamentele vechi cu unele eficiente energetic, iar 3,1% au decis instalarea de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei proprii. Pentru 3,9%, scumpirile nu au impact în costurile finale.

Planurile de reducere a personalului depășesc intențiile de recrutare

Pentru următoarele șase luni, 30,2% dintre antreprenorii chestionați anticipează o scădere moderată a activității, iar 23,3% una semnificativă. Stagnarea este estimată de 27,9% dintre firme.

O creștere moderată este așteptată de 9,30% dintre respondenți, în timp ce alte 9,30% nu pot evalua evoluția viitoare. Niciun participant nu anticipează o creștere semnificativă.

În privința echipelor, intențiile declarate în sondaj sunt:

55,8% dintre firme vor să păstreze numărul actual de angajați;

15,5% intenționează să renunțe la un angajat;

14% plănuiesc disponibilizarea a 2 până la 4 persoane;

3,9% vor să reducă personalul cu 5 până la 7 angajați;

2,3% intenționează să facă peste 10 disponibilizări;

6,2% au în plan o nouă angajare;

2,3% urmăresc recrutarea a 2 până la 4 salariați.

Pentru stimularea pieței muncii și păstrarea locurilor de muncă, 42,6% dintre antreprenori susțin formarea profesională continuă. Subvenționarea programului Kurzarbeit este indicată de 25,6%, iar subvenționarea șomajului tehnic de 22,5%.

Susținerea creșterilor salariale pentru angajații calificați, pe cheltuiala firmei, întrunește 20,2% dintre opțiuni. Simplificarea procedurilor pentru ucenicie este cerută de 17,8%, iar reducerea birocrației la angajarea personalului din afara Uniunii Europene de 16,3%.

Legislația muncii generează cele mai multe răspunsuri privind costurile de conformare

O treime dintre respondenți, respectiv 33,3%, indică legislația muncii drept principala sursă de cheltuieli pentru respectarea regulilor și îndeplinirea obligațiilor de raportare. Aceștia reclamă presiunea normelor privind timpul de lucru, contractele pe durată determinată și detașarea angajaților.

Reglementările privind comerțul și produsele sunt menționate de 27,1% dintre firme. Normele de protecție a datelor personale, digitalizarea și inteligența artificială generează cele mai mari cheltuieli pentru 18,3%.

Cerințele privind mediul și tranziția verde pun presiune pe 17,7% dintre companii. Raportarea ESG este indicată de 8,5%, iar protecția consumatorilor de 7%. Pentru 12,1% dintre participanți, niciunul dintre aceste domenii ale legislației europene nu produce costuri semnificative de conformare.

Politicile publice sunt asociate în primul rând cu majorarea costurilor

Ca efect principal al politicilor publice asupra întreprinderilor mici și mijlocii, 27,1% dintre respondenți indică majorarea costurilor de funcționare. Alte 21,7% consideră că politicile nu sunt corelate cu nevoile firmelor, iar 17,8% spun că acestea îngreunează dezvoltarea și activitatea.

Pentru 12,4%, politicile publice nu generează efecte semnificative. Birocrația și povara administrativă sunt principalul efect pentru 8,5%, în timp ce 6,2% indică facilitarea accesului la finanțare și programe de sprijin.

Sprijinul mediului politic pentru antreprenoriat este evaluat ca nefavorabil de 59,7% dintre participanți și mai degrabă nefavorabil de 27,1%. O poziție neutră au 10,1%, iar 1,6% nu pot aprecia. Evaluările favorabile și cele mai degrabă favorabile reprezintă câte 0,8%.

Microîntreprinderile reprezintă majoritatea respondenților

În structura firmelor participante, microîntreprinderile au o pondere de 55%, întreprinderile mici de 31,8%, cele mijlocii de 12,4%, iar întreprinderile mari de 0,8%. Procentele sondajului descriu răspunsurile acestor participanți.

Pe domenii de activitate, serviciile reprezintă 42,6%, transporturile 23,3%, comerțul 15,5%, iar construcțiile 5,4%. HORECA și producția figurează cu 4,7%, iar agricultura cu 3,9%.

Reducerea taxării muncii este cea mai solicitată măsură

La întrebarea privind cele trei măsuri principale pe care viitorul Guvern ar trebui să le ia pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii, opțiunile au primit următoarele ponderi:

68,20% cer reducerea impozitării pe forța de muncă;

56,60% susțin reducerea impozitului pe dividende la 5%;

43,40% indică acordarea de granturi din fonduri europene;

41,90% solicită reducerea prețului energiei electrice;

34,10% cer compensarea creșterii prețului combustibililor;

26,40% susțin debirocratizarea și simplificarea obligațiilor de raportare și conformare;

20,20% indică facilitarea garanțiilor prin FNGCIMM pentru accesarea creditelor bancare.