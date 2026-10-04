Banca Transilvania (BT) urmărește să atingă active de 100 de miliarde de euro până în 2030, potrivit președintelui consiliului de administrație, Horia Ciorcilă. Obiectivul pornește de la activele de peste 233 de miliarde de lei, echivalentul a 45 de miliarde de euro, înregistrate de grup la finalul primului semestru din 2026.

În privința condițiilor pentru noi preluări, Horia Ciorcilă, președintele BT, a declarat într-un interviu pentru ZF.ro: „Analizăm în continuare oportunități de creștere prin achiziții, însă doar acolo unde există complementaritate și unde putem aduce valoare suplimentară pentru acționari, investitori, clienți și economie. Nu ne interesează dimensiunea doar de dragul dimensiunii. Ne interesează creșterea care aduce sinergii și eficiență”.

Separat de întregul grup financiar, banca avea la sfârșitul aceleiași perioade active de aproape 218 miliarde de lei, echivalentul a 42 de miliarde de euro. Distincția dintre bancă și grup contează în strategia anunțată: dezvoltarea include atât activitatea bancară, cât și serviciile companiilor din grup.

Grupul urmărește să integreze serviciile financiare

Ciorcilă spune că obiectivul de dezvoltare s-a conturat clar în acest an, sub presiunea concurenței și a așteptărilor celor care finanțează sau folosesc serviciile băncii. El a explicat rațiunea țintei: „în toată dinamica pieței și a concurenței, a așteptărilor investitorilor, acționarilor și a clienților, știm că singura opțiune pentru Banca Transilvania și pentru Grupul BT este să crească peste media pieței – ceea ce înseamnă până în 2030 mai mult decât dublarea nivelului activelor de acum”.

Strategia include consolidarea Grupului Financiar BT prin integrarea serviciilor, pe care președintele băncii o consideră tot mai relevantă pentru clienți. Companiile din grup care oferă investiții, leasing și microfinanțare ar urma să susțină o creștere accelerată, afirmă acesta.

Argumentul său este că intermedierea financiară, adică finanțarea economiei prin sistemul financiar, rămâne redusă în România, în timp ce necesarul de bani pentru dezvoltare și pentru o economie mai industrializată este mare. Banca intenționează să continue direcția actuală pentru a participa la această creștere.

Ciorcilă se așteaptă ca economia României să avanseze, iar antreprenorii români să își extindă ambițiile. În acest plan intră și diaspora, alături de companiile românești care au nevoie de sprijin financiar pentru dezvoltarea în alte regiuni ale lumii.

Patru preluări au contribuit la poziția de lider

Banca Transilvania deține o cotă de piață de circa 22%, aproape dublă față de 2015, când ocupa locul al treilea în sistemul bancar românesc. Ascensiunea până la poziția de lider a fost susținută atât de extinderea creditării, cât și de cumpărarea altor bănci.

Preluările de pe piața românească au urmat acest calendar:

În 2015, BT a cumpărat Volksbank.

În 2018, a cumpărat Bancpost.

În 2022, a cumpărat Idea Bank, redenumită Salt Bank și păstrată ca bancă de sine stătătoare.

În 2025, a finalizat preluarea OTP Bank România.

În evaluarea lui Ciorcilă, integrarea organizațiilor cumpărate și a companiilor cu activități complementare serviciilor bancare a permis grupului să își extindă capacitatea de operare și să își diversifice activitatea.

Președintele identifică patru avantaje ale grupului:

Combinarea dimensiunii băncii cu spiritul antreprenorial.

Încrederea, pe care o consideră cea mai valoroasă formă de capital pentru BT.

Activitățile financiare diversificate, care oferă soluții complementare, generează beneficii prin colaborarea dintre companii și aduc venituri din mai multe surse. În opinia sa, acestea permit grupului să fie prima opțiune a clienților în diferite etape ale vieții sau ale afacerii.

Capacitatea de a integra organizații complexe, de a gestiona fluctuațiile economice și de a transforma oportunitățile în creștere profitabilă, o calitate pe care o consideră importantă pentru investitori.

Banca a început cu o sucursală și 13 persoane

Ciorcilă a fondat Banca Transilvania în urmă cu peste 30 de ani, împreună cu alți peste 40 de antreprenori. Activitatea a început în 1994, la Cluj-Napoca, cu o singură sucursală și o echipă de 13 persoane. Fondatorii au fost și primii clienți, iar în acei ani banca a ajuns la cinci sedii și 15.000 de clienți.

Ambiția inițială, povestește președintele, era construirea unei bănci regionale românești, utile familiilor și companiilor din economia formată după 1989. Fondatorii nu porniseră de la o țintă numerică de dimensiunea celei urmărite astăzi.

El leagă schimbarea ambițiilor băncii de maturizarea economiei românești și de oportunitatea de a deveni un jucător important la nivel național și regional. Criza financiară și, ulterior, pandemia au fost perioade în care BT și-a adaptat activitatea și a continuat să crească, spune Ciorcilă.

Pentru următoarele trei decenii, acesta își dorește ca rezultatele băncii să fie evaluate și prin contribuția la dezvoltarea antreprenorilor, a comunităților și a economiei, precum și prin valoarea creată pentru acționari și investitori.

Viteza și simplificarea rămân priorități pentru investiții

Despre resursele disponibile și dificultățile unei organizații de această dimensiune, președintele a precizat: „Avem planuri solide și realiste. Continuăm în direcțiile strategice care ne-au adus aici, suntem bine capitalizați, avem lichiditate solidă și un model de business diversificat. Într-o organizație de dimensiunea BT, provocarea este să îți păstrezi agilitatea, cultura antreprenorială și viteza de reacție. Vom continua să investim în tehnologie, să simplificăm tot ce poate fi simplificat pentru clienți și echipă”.

Menținerea capacității de reacție pe măsură ce banca se extinde este, în evaluarea sa, principala provocare pentru următorii cinci ani. Viteza operațiunilor și simplificarea proceselor sunt zonele în care consideră că mai există de lucru, motiv pentru investițiile constante în automatizare.

Ciorcilă anticipează că inteligența artificială, analiza datelor, automatizarea și noile forme de interacțiune cu clienții vor modifica felul în care serviciile financiare sunt create, distribuite și accesate. El atribuie un rol important companiilor de tehnologie financiară, care au adus viteză, inovație și o perspectivă diferită asupra experienței clienților.

În opinia președintelui BT, concurența se va concentra asupra calității soluțiilor oferite, iar avantajul va reveni instituțiilor care reușesc să integreze serviciile bancare în activitatea zilnică a oamenilor și a companiilor.