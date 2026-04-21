Angajații TAROM ies în stradă. Sindicatul Unit TAROM (SUT) a anunțat un miting de protest în Piața Victoriei pe 28 aprilie, acuzând Guvernul de o tentativă de desființare a companiei aeriene naționale. Sindicaliștii susțin că Executivul ar avea intenția de a închide operatorul aerian începând cu data de 30 aprilie 2026 și iau în calcul inclusiv acționarea în instanță a Guvernului.

Acuzații grave la adresa Guvernului

Tonul este extrem de dur. Liderii sindicali afirmă fără ocolișuri că se va încerca blocarea oricărei tentative de închidere a operatorului național. Iar Narcis Pașcu, președintele SUT, o indică direct pe vicepremierul Oana Gheorghiu drept responsabilă pentru declarațiile făcute împotriva companiei.

„Dacă guvernanții încearcă desființarea și închiderea acestei companii, noi vom face tot posibilul să nu se întâmple acest lucru. (…) Dacă doamna Oana Gheorghiu, viceprim-ministru al Guvernului, și-a permis ca, în aceste vremuri de criză, cu un război la estul României și cu altul ceva mai departe, să facă declarații împotriva companiei și pentru desființarea acesteia până la 30 aprilie, numai dumneaei va purta întreaga responsabilitate pentru ceea ce se va întâmpla cu această companie”, a declarat Narcis Pașcu.

Acesta a insistat asupra rolului strategic al companiei. „TAROM trebuie să existe și să fie în permanență o companie a statului român, fiindcă în vremuri de război, de restriște, compania TAROM este cea care îi ajută, îi salvează pe cetățenii României în orice situație”.

17 directori în 3 ani și o flotă înjumătățită

Instabilitatea managerială este, pe bune, una dintre problemele majore invocate de angajați. În ultimii trei ani, compania a avut nu mai puțin de 17 directori, deși „compania are nevoie de stabilitate și predictibilitate în management”. Pașcu a acuzat direct că „guvernanții întotdeauna fac ceea ce vor dumnealor și distrug această companie”, precizând că, în tot acest timp, sindicatul nu a fost niciodată consultat cu privire la viitorul TAROM.

Dincolo de cifrele din management, și cele ale flotei sunt îngrijorătoare. Liderul SUT a oferit exemplul LOT Polish Airlines, care a crescut de la 36 de avioane în 2019 la 86 în prezent. În schimb, TAROM a scăzut de la 30 de aeronave în 2020 la doar 14, dintre care patru urmează să fie vândute.

Bugetul companiei nu a fost aprobat nici până acum.

Angajații resping acuzațiile de supraîncadrare

Cât despre afirmațiile privind un număr prea mare de angajați, lucrurile stau puțin diferit față de percepția publică. Liderul sindical a explicat că planul de restructurare aprobat de Comisia Europeană prevedea încă din 2020 un total de 1.316 salariați. În prezent, compania mai are doar 827.

„Nu se mai restructurează nimic la compania TAROM”, a afirmat Pașcu, care a subliniat că, dimpotrivă, este nevoie de angajări pe posturile rămase vacante după reorganizări.

Piloții TAROM aduc în discuție soluții ignorate

Dar vocile cele mai tehnice vin chiar din cabina de pilotaj. Pilotul Vasi Adrian, comandant pe ATR cu 16 ani experiență, a dezvăluit că au fost trimise numeroase solicitări și soluții către autorități (inclusiv către fostul premier Nicolae Ciucă sau actualul ministru al Transporturilor, Constantin Șerban), dar fără rezultat. Acesta a semnalat o problemă financiară majoră.

„Avem documente trimise mai recent (…) cu soluții la problemele care sunt stringente. Avem aici o anomalie. Se transferă banii de la TAROM la aeroport. Sunt în jur de minimum 50-60 de milioane de euro”, a spus pilotul. V-ați gândit vreodată cum vine asta, să transferi zeci de milioane de euro de la o companie în dificultate la aeroport? Vasi Adrian susține că acești bani ar putea fi recuperați, eliminând astfel nevoia unui ajutor de stat.

La rândul său, pilotul Guinea Sorin consideră că intenția Guvernului reprezintă „o recunoaștere a neputinței”. Acesta a adăugat: „I-am trimis propuneri pentru eficientizare, modele de business și ce curse am putea să facem pentru a fi profitabili, lucru care a fost ignorat. Factorul politic de-a lungul timpului a pus piedici companiei TAROM”.

Miza strategică și planul de restructurare

Sindicatul Unit TAROM a reamintit într-un comunicat că operatorul aerian reprezintă un element esențial al infrastructurii critice a României, cu rol strategic în situații de urgență sau război. Desființarea sa ar avea consecințe economice și strategice ireversibile.

Mai mult, TAROM se află în plin proces de implementare a unui plan de restructurare aprobat de Comisia Europeană, cu termene clare până la finalul anului 2026. Abandonarea acestui plan ar putea atrage riscuri juridice și financiare majore, inclusiv obligația de a returna ajutoarele de stat primite.

În acest context, SUT solicită public:

un moratoriu asupra oricărei decizii de desființare sau lichidare;

transparență totală privind implementarea planului de restructurare;

consultarea obligatorie a partenerilor sociali în toate deciziile;

implicarea Parlamentului României în deciziile care privesc viitorul companiei.

Conferința de presă de marți, organizată în fața sediului social din Otopeni, a reunit piloți, însoțitori de bord și tehnicieni de aviație, toți uniți în încercarea de a-și face auzită poziția față de viitorul incert al operatorului aerian înființat în 1954.