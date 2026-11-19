Armata iraniană afirmă că trei petroliere au lovit mine navale miercuri, 18 noiembrie, în partea de est a Strâmtorii Hormuz, au luat foc și nu au mai putut naviga. Pentru șoferii din România, întrebarea este dacă atacul a scumpit benzina și motorina, dar mediile de preț publicate până acum nu arată o creștere la pompă.

Benzina avea pe 19 noiembrie un preț mediu mai mic decât pe 17 noiembrie. Și ultima medie disponibilă pentru motorină, cea din 18 noiembrie, era sub valoarea din 17 noiembrie. Aceste cifre nu arată ce se va întâmpla cu prețurile în zilele următoare.

Cât costau carburanții în România

Potrivit PretCarburant.ro, media națională a benzinei era de 9,27 lei pe litru pe 19 noiembrie, față de 9,36 lei pe 17 noiembrie. Diferența este de 9 bani mai puțin pe litru. Pagina indica pentru 19 noiembrie prețuri la benzină între 9,19 și 9,39 lei pe litru, astfel că suma plătită la o stație poate fi diferită de medie.

La motorină, aceeași sursă indica 10,65 lei pe litru pe 18 noiembrie, față de 10,70 lei pe 17 noiembrie: o scădere de 5 bani pe litru. Comparația pentru motorină se oprește la 18 noiembrie, nu la 19 noiembrie, ca în cazul benzinei.

Atacul de marți a vizat o altă navă

Cele trei petroliere descrise de armata iraniană au fost avariate miercuri. Armata susține că navele își opriseră sistemele de navigație înainte să intre într-o zonă pe care o declarase interzisă circulației. Nu a precizat câți oameni au fost răniți pe aceste nave.

Separat, ADNOC, compania petrolieră de stat din Emiratele Arabe Unite, a anunțat că una dintre navele sale a fost atacată marți seara, 17 noiembrie, în timp ce traversa strâmtoarea. Compania a raportat 11 membri ai echipajului răniți și unul dispărut. Răniții primeau îngrijiri, iar persoana dispărută era căutată.

Atacurile au loc pe fondul tensiunilor dintre Iran și SUA privind circulația prin strâmtoare. Associated Press relata pe 18 noiembrie că transporturile de petrol din Golf fuseseră reluate cu protecție militară americană, dar că atacurile asupra petrolierelor continuau. Avarierea celor trei nave nu înseamnă că întreaga strâmtoare a fost închisă.

Prețul petrolului nu dovedește o scumpire la pompă

O postare MarketFluxHub din 18 noiembrie indica 92,98 dolari pe baril pentru petrolul Brent, cu 16 cenți sub valoarea precedentă. Pentru petrolul WTI, indica 85,45 dolari pe baril, cu 56 de cenți mai puțin. Aceasta nu este o comparație a prețului petrolului înainte și după fiecare atac; postarea menționa și creșterea stocurilor americane.

Prețul țițeiului nu ajunge direct pe bonul de la benzinărie. Între ele intervin prețul carburanților obținuți din petrol, cursul leu-dolar, taxele, transportul, stocurile și adaosurile comerciale. Pentru a lega o schimbare de preț la pompă de aceste atacuri, ar trebui comparate toate aceste date în perioadele dinaintea și de după incidente.