Statul ar mai avea de împrumutat circa 33 de miliarde de lei până la sfârșitul lui 2026, potrivit unei analize Profit.ro. Pentru contribuabili, această estimare nu înseamnă o taxă nouă, dar dobânzile la împrumuturile statului sunt plătite din buget.

De la începutul anului până la 10 noiembrie, statul contractase finanțări de aproximativ 232 de miliarde de lei, arată aceeași analiză. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a indicat un necesar de finanțare de circa 279 de miliarde de lei pentru întregul an, sumă care include atât acoperirea deficitului, cât și plata unor datorii vechi.

Cât din împrumuturi acoperă cheltuieli și cât plătește datorii vechi

Din necesarul de finanțare pentru 2026, circa 130 de miliarde de lei, adică 47%, acoperă deficitul bugetar, potrivit ministrului Finanțelor. Deficitul este diferența dintre ce cheltuiește statul și ce încasează. Alte 149 de miliarde de lei, aproximativ 53%, sunt destinate rambursării împrumuturilor din anii trecuți.

Această împărțire privește necesarul pentru tot anul, nu doar cele 33 de miliarde de lei estimate pentru perioada rămasă. Din cele 149 de miliarde de lei care trebuie rambursate în 2026, sumele provin din împrumuturi contractate în:

2025: 47,4 miliarde de lei;

2024: 23,4 miliarde de lei;

2023: 24,1 miliarde de lei;

2022: 5,1 miliarde de lei;

anii de dinainte de 2022: 49 de miliarde de lei.

Statul poate lua un împrumut nou pentru a achita unul ajuns la termen. De aceea, suma împrumutată într-un an nu se adaugă în întregime la datoria rămasă de plată.

Datoria a trecut de 1.200 de miliarde de lei în iulie

La sfârșitul lui iulie 2026, datoria statului era de 1.204,99 miliarde de lei, față de 1.197 de miliarde de lei în iunie, conform cifrelor publicate de Profit.ro în septembrie. Creșterea dintre cele două luni a fost de 7,99 miliarde de lei. Pentru anii anteriori, aceeași serie arată:

sfârșitul lui 2023: 784,2 miliarde de lei, echivalentul a 49,3% din economia țării;

sfârșitul lui 2024: 964,8 miliarde de lei, echivalentul a 54,8%;

sfârșitul lui 2025: 1.137,3 miliarde de lei, echivalentul a 59,3%.

Pragul de 1.300 de miliarde de lei vehiculat pentru datoria statului este o estimare, nu o datorie deja înregistrată. Cifrele de mai sus arată cât datora statul la datele respective; împrumuturile contractate în cursul anului măsoară altceva.

Ce dobânzi plătește statul pentru împrumuturile noi

Ministerul Finanțelor a oferit la ediția Fidelis din noiembrie 2026 dobânzi anuale între 6,60% și 7,75% pentru titlurile în lei și între 4,50% și 6,60% pentru cele în euro, în funcție de termen și de condițiile ofertei. Acestea sunt dobânzile acelei oferte pentru investitori, nu dobânda tuturor împrumuturilor statului.

La o licitație din 9 noiembrie, Ministerul Finanțelor a atras 1,3 miliarde de lei de la bănci și a anunțat atunci o licitație suplimentară de 435,2 milioane de lei. Dobânda totală care va fi plătită pentru finanțările viitoare depinde de suma, moneda și condițiile fiecărui împrumut; valoarea de 33 de miliarde de lei nu este, ea însăși, un cost cu dobânda.

Necesarul de împrumut pentru 2027 rămâne o estimare

Pentru 2027, ministrul Finanțelor a indicat un necesar de finanțare de aproximativ 248 de miliarde de lei, cu circa 31 de miliarde de lei sub nivelul indicat pentru 2026. Estimarea urmează să fie corelată cu rezultatul bugetului din 2026 și cu forma finală a bugetului pentru 2027.