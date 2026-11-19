Dacă ești pensionar, asigurat în sistemul public sau ai un drept dat de o lege specială și medicul îți recomandă tratament balnear, poți cere un bilet prin Casa de Pensii, dar nu îl primești automat gratuit. În 2026, pensionarul care nu este și asigurat plătește, de regulă, 50% din pensia brută, salariatul cu venit brut de cel mult 9.192 de lei plătește 50% din prețul biletului, iar cererea obișnuită se depune cu cel puțin 30 de zile înainte de prima lună pentru care ceri loc.

Legea nr. 360/2023 stabilește dreptul la bilete pentru pensionarii și asigurații sistemului public, în limita banilor alocați anual. Un bilet acoperă 16 zile, iar tratamentul se face în 12 dintre ele. Poți primi un singur bilet în 2026, fie că plătești pentru el, fie că îl primești gratuit.

Cine poate cere bilet și cine îl primește gratuit

Pe lângă pensionari și salariați, pot cere bilet alți asigurați ai sistemului public, beneficiarii unor legi speciale și persoanele asigurate pentru accidente de muncă sau boli profesionale. Ai nevoie de o afecțiune pentru care medicul recomandă tratament balnear. Soțul sau soția fără drept propriu la bilet poate merge numai împreună cu titularul și plătește prețul integral.

Criteriile aprobate de Casa Națională de Pensii Publice pentru 2026 dau gratuitate numai acestor categorii:

Pensionarii de invaliditate care au program de recuperare.

Persoanele cu drepturi în baza Decretului-lege nr. 118/1990 sau a O.G. nr. 105/1999.

Veteranii, invalizii și văduvele de război care intră sub Legea nr. 44/1994, precum și beneficiarii Legii nr. 49/1999.

Adulții cu handicap care intră sub Legea nr. 448/2006.

Persoanele cu drepturi în baza Legii nr. 346/2002 care au program individual de recuperare.

Salariații care au lucrat în zonele de expunere la radiații prevăzute de H.G. nr. 757/2008.

O pensie mică nu dă, singură, dreptul la bilet gratuit. Dacă nu intri într-o categorie de mai sus, plătești contribuția calculată pentru situația ta.

Cât plătești pentru bilet în 2026

Pensia brută este suma înainte de rețineri. Pentru pensionarul care nu este și asigurat, Casa de Pensii ia jumătate din totalul pensiilor brute din luna dinaintea eliberării biletului, dar nu poate cere mai mult decât prețul integral al biletului. Din acest calcul sunt scoase drepturile restante, indemnizațiile din legi speciale, indemnizația de însoțitor pentru pensionarul de invaliditate gradul I și ajutorul financiar prevăzut de O.U.G. nr. 23/2026.

Situația Din ce se calculează Cât plătești Pensionar, fără altă calitate de asigurat Pensiile brute din luna anterioară eliberării 50%, cel mult prețul biletului Pensionar care este și asigurat Pensiile brute plus venitul brut folosit la contribuția pentru pensie 50% din total, cel mult prețul biletului Salariat sau alt asigurat, cu venit brut de cel mult 9.192 lei Prețul biletului 50% din preț Salariat sau alt asigurat, cu venit brut peste 9.192 lei Prețul biletului Prețul integral Beneficiar al indemnizației de șomaj Indemnizația de șomaj și, după caz, cea de asigurări de sănătate; se adaugă salariul brut, dacă există 50% din veniturile luate în calcul Copil cu pensie de urmaș Pensia brută a copilului din luna anterioară eliberării 50% din pensie

Pragul de 9.192 de lei este cel stabilit pentru 2026 prin Legea nr. 44/2026 a bugetului asigurărilor sociale de stat. Dacă ești pensionar și ai și venit pentru care ești asigurat, la calculul contribuției intră și acel venit; pentru salariu, declarația folosită trebuie să fi fost depusă și înregistrată cu cel mult 90 de zile înainte de eliberarea biletului.

La o pensie brută de 2.400 de lei, de exemplu, jumătate înseamnă 1.200 de lei. Pentru un bilet al cărui preț integral este 3.480 de lei, plătești 1.200 de lei, fiindcă suma calculată nu depășește prețul biletului. La un salariu brut de 6.000 de lei și același preț integral, salariul te plasează sub pragul de 9.192 de lei, iar plata este jumătate din preț: 1.740 de lei, nu jumătate din salariu.

În unitățile de tratament ale Casei de Pensii, prețurile integrale publicate pentru 2026 sunt de 3.480 de lei la două stele și 3.688 de lei la trei stele. Pentru un hotel contractat, prețul depinde de stațiunea și unitatea în care primești loc.

Ce acte pregătești și când le prezinți

Pentru înscriere depui cererea-tip. Formularul „Cerere pentru acordare bilet de tratament, 2026” se găsește pe pagina CNPP, alături de criteriile anului. Trimiterea medicală și actele care îți dovedesc dreptul sau venitul se prezintă la eliberarea biletului, nu trebuie atașate toate cererii inițiale.

La ridicare, pregătești biletul de trimitere pentru tratament de la medicul de familie sau de la un medic specialist care lucrează cu casa de asigurări de sănătate. Restul actelor depind de categoria în care intri:

Ca pensionar, pregătești documentul privind pensia dintr-un alt sistem, dacă ai una, și declarația privind existența sau lipsa altor asemenea pensii.

Ca salariat, pregătești adeverința care arată că ești asigurat și ce venit ai.

Dacă primești indemnizație de șomaj, pregătești dovada acesteia.

Ca pensionar de invaliditate care cere gratuitate, pregătești programul de recuperare.

Ca adult cu handicap, pregătești certificatul valabil și, dacă este cazul, programul individual de reabilitare.

Pentru un accident de muncă sau o boală profesională, pregătești programul individual de recuperare și dovada accidentului ori a bolii, FIAM sau BP2.

Dacă dreptul vine din munca într-o zonă de expunere la radiații, pregătești adeverința angajatorului. Pentru un drept dintr-o lege specială, pregătești actul care dovedește încadrarea.

Cum depui cererea și urmărești locul

Completezi cererea-tip pentru 2026. Poți trece cel mult trei stațiuni, în ordinea preferinței. Trimiți cererea la casa de pensii care îți ține dosarul, dacă ești pensionar sau beneficiar al unei legi speciale. Dacă ești asigurat ori faci parte din altă categorie, o trimiți la casa din zona domiciliului sau reședinței. O poți depune personal, prin poștă, e-mail sau Portalul CNPP. O depui cu cel puțin 30 de zile înainte de prima lună din perioada cerută. Dacă urmărești un loc rămas liber după repartizare, cererea poate fi primită și mai târziu, până la începutul sejurului. Verifici listele afișate de casa teritorială la sediu și pe site. Dacă primești loc, casa îți comunică datele biletului și ziua ridicării; atunci prezinți actele necesare și plătești contribuția, dacă nu ai gratuitate.

La 19 noiembrie 2026, termenul obișnuit de 30 de zile pentru o perioadă cerută în decembrie a trecut. Pentru un loc rămas disponibil în seriile din 2026, poți întreba casa teritorială dacă mai primește cereri înainte de începerea sejurului.

Cum sunt împărțite locurile

Cererea nu îți garantează prima stațiune aleasă. Locurile sunt împărțite pe serii, stațiuni și hoteluri, iar solicitările sunt așezate în ordine după punctaj, în limita locurilor disponibile.

Pentru pensionari, punctajul ține seama de biletele primite în ultimii doi ani, de felul pensiei și de pensia brută. Dacă nu ai primit bilet în acești doi ani, primești 10 puncte la primul criteriu; un bilet primit în afara sezonului aduce 5 puncte, iar unul primit în sezon, 3 puncte. Sezonul este între 15 mai și 31 august. Punctele se adună și se împart la numărul criteriilor aplicabile; la egalitate contează mai întâi biletele anterioare, apoi venitul mai mic și numărul mai mic al cererii. Pentru două persoane care cer să meargă împreună se folosește media punctajelor lor.

În unitățile Casei de Pensii au fost atribuite pentru 2026 47.715 bilete, în 15 serii programate între 27 aprilie și 5 decembrie. Aceste date și sumele de mai sus sunt pentru 2026, nu pentru anul următor.

Ce faci dacă nu ai primit loc

Casa teritorială afișează atât cererile aprobate, cât și pe cele neaprobate. Dacă ești aprobat, trebuie să primești datele biletului și ziua ridicării în cel mult cinci zile lucrătoare de la repartizare.

Dacă nu ești repartizat, poți urmări biletele rămase libere și poți contacta casa teritorială. Aceste locuri pot fi date separat până la începutul sejurului, inclusiv unei persoane care nu a intrat în repartizarea după punctaj. Un bilet aprobat, dar neridicat fără anunțarea casei, poate fi dat altcuiva cu șapte zile înainte de începutul seriei.

Întrebări frecvente

Poate veni cu mine soțul sau soția care nu este pensionar ori asigurat?

Da, dacă te însoțește și nu are drept la bilet în nume propriu. Pentru biletul său se plătește prețul integral.

Primesc banii înapoi dacă nu pot pleca?

Contribuția poate fi restituită integral dacă anunți casa înainte că renunți sau dacă ajungi la unitate, dar nu ești cazat, cu motivul confirmat în scris de aceasta. Cererea de restituire poate fi depusă în trei ani de la începutul seriei.

Ce se întâmplă dacă întrerup sejurul?

Poți primi înapoi partea din contribuție pentru zilele nefolosite. Ai nevoie de o adeverință de la unitatea unde ai fost cazat.

Ce fac dacă am pierdut biletul?

Casa de pensii poate elibera un duplicat pe baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere. Regula se aplică și dacă biletul a fost furat, deteriorat sau distrus.

Unde semnalez o greșeală la repartizare?

Poți trimite o sesizare casei teritoriale sau prin formularul electronic de petiții al CNPP. Criteriile pentru 2026 nu stabilesc un termen special de contestație pentru faptul că nu ai primit loc.

Surse verificate la 19 noiembrie 2026: Legea nr. 360/2023; Legea nr. 44/2026 a bugetului asigurărilor sociale de stat; criteriile și formularul CNPP pentru biletele de tratament din 2026; tabelul CNPP cu prețurile integrale; calendarul seriilor CNPP; explicațiile CNPP despre actele necesare, repartizare și petiții.