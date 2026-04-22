Premierul Ilie Bolojan a anunțat că direcția în care merge România este cea corectă, subliniind o scădere a deficitului bugetar de la 9,3% în 2024 la 7,9% în 2025. Numai ca, în același timp, datele oficiale Eurostat arată o creștere alarmantă a datoriei guvernamentale, care a ajuns la 59,3% din Produsul Intern Brut. Anunțul vine într-un context politic extrem de tensionat, marcat de decizia PSD de a ieși de la guvernare.

Deficitul, redus la 7,9% din PIB

Într-o postare pe Facebook, șeful Guvernului a prezentat cifrele care, în viziunea sa, confirmă o stabilizare a economiei. E drept că scăderea este una importantă, dar cu ce preț vine? Bolojan a oferit propria explicație. „Deficitul total al României, calculat după metodologia europeană şi care include toate cheltuielile şi obligaţiile statului, a scăzut de la 9,3% în 2024 la 7,9% în 2025, potrivit datelor publicate de Eurostat. Această scădere importantă a venit din măsurile luate în a doua parte a anului trecut pentru reducerea cheltuielilor şi creşterea veniturilor, dar şi din folosirea fondurilor europene şi ajustarea investiţiilor din PNRR”, a scris premierul.

Acesta a adăugat că „reducerea deficitului nu este un scop în sine, ci un pas necesar pentru a pune finanţele ţării pe baze sănătoase”.

Costul datoriilor, cat o autostrada

O problemă majoră a finanțelor publice rămâne costul împrumuturilor din trecut. Premierul a făcut o comparație directă pentru ca toți românii să înțeleagă dimensiunea problemei. V-ați gândit vreodată cât plătim doar dobânzi? Ei bine, suma este colosală. „De mulţi ani, România a cheltuit mai mult decât îşi permitea, iar datoria a crescut constant. Anul acesta, doar dobânzile pentru împrumuturile din trecut ajung la aproximativ 60 de miliarde de lei, echivalentul costului unei autostrăzi precum Autostrada Moldovei. Nu mai putea continua acest model. Acum începem să schimbăm această direcţie şi să recâştigăm controlul asupra economiei. Avem nevoie de această ajustare pentru ca economia să nu mai depindă de datorie scumpă, ci de investiţii, muncă şi competitivitate”, a detaliat Bolojan.

Fiecare punct procentual redus din deficit înseamnă, teoretic, 20 de miliarde de lei care nu se mai duc pe dobânzi, ci pot fi direcționați spre dezvoltare.

Numai ca datoria publica a explodat

Dar lucrurile stau puțin diferit când privim imaginea de ansamblu. În timp ce deficitul a scăzut, datoria publică a urcat vertiginos. Cifrele Eurostat, citate de Agerpres, sunt clare. Datoria guvernamentală a României a sărit la 59,3% din PIB în 2025.

Creșterea este una accelerată, de la 54,8% din PIB în 2024 și 49,3% din PIB în 2023. Până la urmă, ne împrumutăm mai mult ca să acoperim cheltuielile curente, chiar dacă deficitul pe hârtie arată mai bine.

Un mesaj de stabilitate in plina criza politica

În ciuda acestor cifre contradictorii, premierul insistă că drumul este cel bun și cere răbdare. Mesajul său vine ca o încercare de a calma apele în contextul plecării PSD de la guvernare. „Cu cât corecţia este mai rapidă, cu atât mai repede poate începe o creştere economică sănătoasă, iar acest lucru se va vedea în nivelul de trai. În acelaşi timp, costurile de împrumut pentru România pot scădea. Este o perioadă dificilă, în care efortul este împărţit la nivelul întregii societăţi. Mulţumesc tuturor pentru răbdare şi sacrificiu. Datele Eurostat arată că direcţia este una corectă. Economia se stabilizează fără a pune presiune pe viitorul generaţiilor următoare. Ar fi păcat să ne întoarcem de unde am plecat”, a conchis şeful Guvernului.

Iar datele arată că Produsul Intern Brut a crescut și el în valoare nominală, ajungând la 1.916 miliarde de lei în 2025, de la aproape 1.760 miliarde de lei în 2024. Chiar și așa, datoria a crescut într-un ritm mai alert decât economia în sine.