România a ajuns la aproape 300.000 de prosumatori, persoane fizice și companii care își produc singure energia electrică, majoritatea prin panouri fotovoltaice. Puterea totală instalată în aceste sisteme depășește acum 3,4 GW, o capacitate comparabilă cu cea a unor centrale clasice. Mai exact, la finalul anului 2025, cifrele oficiale arătau 264.833 de persoane fizice și 30.643 de persoane juridice conectate la rețea.

O explozie neasteptata

Modelul prosumatorului a evoluat rapid în Uniunea Europeană, iar România nu face excepție. Impulsul a venit pe mai multe căi: legislația europeană, scăderea costurilor tehnologiei și, nu în ultimul rând, criza energetică din 2021-2023. Atunci, prețurile uriașe la electricitate i-au determinat pe mulți români să caute independența energetică. Iar creșterea a fost spectaculoasă, cu aproximativ 45% doar pe parcursul anului 2025.

„Segmentul prosumatorilor s-a dezvoltat iesit din comun în ultimii trei-patru ani: de la aproape zero în 2021, la peste 3,4 GW în prezent. Ceea ce vedem acum este direcţia clară a electrificării, nu mai vorbim despre un scenariu SF, ci despre o realitate care prinde contur rapid”, a explicat Irene Mihai, director de politici la Romanian Photovoltaic Industry Association (RPIA).

Gospodariile versus companiile

La prima vedere, fenomenul pare dominat de gospodării, care reprezintă marea majoritate a prosumatorilor. Din totalul de 295.476, peste 264.800 sunt persoane fizice. Numai că, atunci când ne uităm la capacitatea instalată, lucrurile stau puțin diferit. Gospodăriile, care instalează sisteme mai mici, cumulează circa 1.721 MW. În schimb, cele doar 30.600 de companii, investind în proiecte mai mari, ajung la un nivel aproape identic, de 1.734 MW.

Practic, două segmente complet diferite ca număr contribuie aproape egal la producția totală. Distribuția teritorială arată o concentrare în zonele dezvoltate economic, precum județul Ilfov (peste 18.500 de prosumatori) și Timiș (aproximativ 14.800). La polul opus, județe ca Tulcea, Caraș-Severin sau Covasna au sub 3.500 de prosumatori.

Marea problema a sistemului

Extinderea rapidă a acestui segment vine însă cu provocări majore pentru sistemul energetic național. V-ați gândit vreodată de ce prețul energiei poate fi mare chiar și când soarele strălucește puternic? Paradoxul este explicat de Gabriel Andronache, vicepreședintele ANRE.

„Problema este că exportăm pe vârf de producţie, când preţul este mic, şi importăm seara pe vârf de sarcină, când preţurile sunt mari. De aceea ajungem la un preţ ridicat al energiei, într-un moment în care vrem să ne dezvoltăm economia“, spune Andronache. la prânz, când panourile produc masiv, energia este ieftină, dar seara, când consumul crește și soarele apune, trebuie să importăm energie scumpă.

O soluție începe să prindă contur: stocarea. Peste 65.000 de prosumatori și-au instalat deja baterii, dintre care peste 62.800 sunt gospodării. „Am observat că, încă de anul trecut, prosumatorii au început să investească în capacităţi de stocare. Având în vedere numărul lor ridicat, aceştia pot genera dezechilibre în sistem, însă, din fericire, tot mai mulţi îşi instalează baterii de stocare, în prezent aproximativ 10.000 de prosumatori pe lună”, a adăugat Gabriel Andronache.

Retelele, sub presiune

Toată această energie produsă pe acoperișuri pune o presiune uriașă pe rețelele de distribuție, care nu au fost proiectate pentru un flux bidirecțional si anvergură. Ondrej Safar, CEO-ul Distribuție Oltenia, trage un semnal de alarmă. „În acest moment, în Oltenia, în zona noastră de distribuţie, am depăşit 50.000 de prosumatori conectaţi la reţele. Avem aproape 600 MW instalaţi pe acoperişurile clienţilor noştri şi ale micilor consumatori care produc zilnic energie electrică, iar numărul prosumatorilor continuă să crească, în timp ce noi încă dezbatem dacă trebuie să construim infrastructura necesară“, a declarat acesta.

Avertismentul său este direct și fără ocolișuri.

„Dacă nu construieşti infrastructura, acele investiţii devin inutile, pentru că nu le putem utiliza eficient. Orice investiţie care nu este eficientă este o investiţie greşită”.

Schimbare de mentalitate

Până la urmă, scopul unui prosumator nu ar trebui să fie profitul din vânzarea energiei, ci reducerea propriei facturi. Aceasta este opinia experților, care subliniază importanța autoconsumului. „Cred că lucrul care a lipsit şi încă lipseşte este zona de educaţie, de a înţelege de ce vrei să devii prosumator. Scopul nu este să faci bani, scopul este să ai autoconsum şi să îţi reduci factura la electricitate“, afirmă Eduard Luncan, expert în domeniu.

Următorul pas logic este electrificarea completă a locuinței. „Cred că în momentul acesta scopul pe care trebuie să se focuseze prosumatorii este autoconsumul. Şi asta înseamnă fie pompe de căldură, fie maşini electrice pe care să le poţi încărca direct acasă. Modul în care putem să ne electrificăm şi mai mult gospodăria, în aşa fel încât să consumăm energia pe care sistemul fotovoltaic o produce.”

Dacă ritmul actual de instalare se menține, capacitatea totală a prosumatorilor ar putea depăși 5 GW până la finalul deceniului. Integrarea eficientă a acestei puteri depinde însă critic de modernizarea rețelelor de distribuție, de extinderea contorizării inteligente și de capacitatea sistemului de a opera cu date și prognoze în timp real.