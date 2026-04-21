Uniunea Europeană se confruntă cu o potențială criză a combustibilului de aviație, rezervele fiind suficiente pentru aproximativ cinci luni. Estimarea a fost făcută publică luni de guvernul olandez și ia în calcul atât producția internă, cât și rezervele strategice existente, într-un context tensionat în care companiile aeriene europene au avertizat deja că războiul cu Iranul ar putea provoca penurii în câteva săptămâni.

Rezervele strategice, la limită

Calculele autorităților de la Haga arată o imagine complexă. Dacă pentru kerosen, combustibilul esențial aviației, stocurile ar ajunge pentru circa cinci luni, lucrurile stau puțin diferit în cazul altor carburanți. Producția europeană de motorină și benzină, combinată cu utilizarea rezervelor strategice de țiței, ar putea acoperi cererea pentru peste un an. E drept că acest scenariu presupune că rezervele sunt utilizate integral și nu sunt redirecționate către alte regiuni.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Energiei din Țările de Jos a ținut să precizeze că estimarea pentru kerosen include atât rezervele strategice, cât și stocurile comerciale. Numai ca Agenția Internațională pentru Energie a fost ceva mai precaută, declarând anterior că stocurile din Europa ar putea acoperi necesarul cel puțin până în luna iunie.

Impactul blocadei din Ormuz

Situația nu a apărut din neant.

Într-o scrisoare trimisă parlamentului, guvernul de la Haga a detaliat că aprovizionarea internă cu kerosen este la aproximativ 78% din nivelul normal, o consecință directă a opririi majorității importurilor. V-ați gândit vreodată cât de dependentă este Europa de aceste fluxuri? Țările de Jos, de exemplu, găzduiesc unele dintre cele mai mari rafinării de pe continent, în portul Rotterdam, un hub necesar pentru întreaga regiune.

Iar închiderea Strâmtorii Ormuz a perturbat brusc aproximativ o cincime din fluxurile globale de petrol și gaze, declanșând o creștere puternică a prețurilor și punând sub semnul întrebării securitatea energetică a blocului comunitar.

Olanda activează planul de criză

Ca răspuns la aceste presiuni, guvernul de la Haga a anunțat că va activa prima etapă a planului de criză petrolieră elaborat în 2022. Cum vine asta, mai exact? Măsura presupune, pentru început, monitorizarea intensificată a piețelor energetice și pregătirea unor acțiuni suplimentare în caz de nevoie.

Si, dincolo de monitorizare, autoritățile au pregătit și un pachet de sprijin consistent, estimat la aproximativ 1 miliard de euro. Acesta include reduceri de taxe pentru navetiști și pentru sectorul transporturilor, împrumuturi ieftine destinate investițiilor în eficiența energetică a locuințelor (o măsură menită să reducă dependența pe termen lung) și sprijin direcționat pentru gospodăriile cu venituri reduse, cele mai vulnerabile la șocurile de preț.

În ciuda cifrelor alarmante și a activării planurilor de urgență, autoritățile olandeze subliniază că, în prezent, nu există penurii imediate de combustibil, deși creșterea prețurilor este o realitate incontestabilă.